Todos los campeonatos de WWE serán puestos en defensa. | Fuente: WWE

Luego de hasta dos eventos seguidos en agosto, WWE vuelve a la programación mensual única de sus pay-per-views con Clash of Champions 2020 este domingo 27 de septiembre.

Como pelea principal, Roman Reigns, ahora en su faceta de villano (heel) junto a Paul Heyman, tendrá que defender su cinturón de monarca de SmackDown ante su primo Jey Uso. ¿Será una batalla justa o Reigns empezará su tiranía humillando a su familiar?

Por otro lado, la lucha por el campeonato de RAW es aún más interesante. Drew McIntyre tendrá una defensa titular en una lucha de ambulancia (gana quien encierra a sus rivales en ella) contra Randy Orton en un encuentro impredecible.

Sin embargo, hay más peleas interesantes. Por ejemplo, el cinturón intercontinental será testigo de una triple amenaza con escaleras entre Jeff Hardy, AJ Styles y Sami Zayn. Como se recuerda, aunque Hardy es el campeón actual, Zayn no perdió el campeonato, sino que tuvo que retirarse de la compañía por precaución de la COVID-19. Ahora regresa por su corona.

Por el lado femenino, Zelina Vega se enfrentará a la campeona de RAW Asuka por la presea. En el lado de la marca azul, Bayley hará lo propio con Nikki Cross.

Cartelera completa

Campeonato Universal

Roman Reigns (c) w/ Paul Heyman vs. Jey Uso

Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton en una lucha de ambulancia

Campeonato intercontinental

Jeff Hardy (c) vs. AJ Styles vs. Samy Zayn en una lucha de escaleras

Campeonato femenino de RAW

Asuka (c) contra Zelina Vega

Campeonato femenino de SmackDown

Bayley (c) contra Nikki Cross

Campeonato femenino por parejas

Nia Jax y Shayna Baszler (c) contra The Riott Squad (Ruby Riott y Liv Morgan)

Campeonato por parejas de SmackDown

Cesaro y Shinsuke Nakamura (c) contra Lucha House Party ( Kalisto , Gran Metalik y / o Lince Dorado )

Campeonato por parejas de RAW

The Street Profits ( Angelo Dawkins y Montez Ford ) (c) contra Andrade y Angel Garza

Campeonato de EE. UU.

Bobby Lashley (c) contra Apollo Crews

Horarios en Latinoamérica

México 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

