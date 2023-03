El abrazo de las féminas ha sido muy comentado en redes sociales. | Fuente: WWE

Tremendo anuncio. Becky Lynch salió al frente del episodio semanal de WWE Monday Night Raw y anunció que está embarazada de Seth Rollins, por lo que dejará su campeonato femenino a Asuka ante su retiro temporalmente de la compañía de lucha libre.

Al iniciar el show, “The Man” ingresó al cuadrilátero con el maletín de Money in the Bank que había ganado Asuka una noche anterior en el evento del mismo nombre. La llamó y le dijo que, en esta ocasión, el MITB no tenía una oportunidad titular, sino el campeonato femenino en sí: "Vé y sigue siendo una guerrera, porque ahora yo seré madre".

Luego de esto, añadió que se retirará de la compañía por un tiempo debido a que está embarazada de su actual pareja, el también luchador Seth Rollins.

Tras el abrazo fraternal con la nueva campeona, los demás luchadores le dieron sus saludos en backstage.

Asuka se convirtió en la única mujer en ganar todos los títulos que hay en la rama femenil de la WWE, además de Royal Rumble y Money in the Bank.

PWInsider y otros medios de la industria han mencionado que Lynch luchó ya embarazada en WrestleMania 36 frente a Shayna Baszler, hecho por el cual el combate no fue tan violento como se esperaba.

