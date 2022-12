El ahora actor se encuentra retirado de la lucha libre | Fuente: WWE

Dave Bautista, mejor conocido por los fanáticos de la lucha como Batista, es uno de los personajes más queridos de WWE. Con un inicio demoledor en la primera década de los 2000, “El Animal” se convirtió en ícono de la llamada “Era de la Agresión”, una etapa en la que las luchas eran impactantes y gozaron de gran popularidad en todo el mundo.

Sin embargo, como en toda carrera, Batista ha tenido altibajos y así lo ha hecho conocer en una entrevista a diversos medios en el Salón de la Cultura Pop en Denver. En estas declaraciones, el luchador contó la dura situación por la que tuvo que pasar luego de dejar WWE en 2014.

”Era horrible. Estaba con WWE en ese momento e hice una película. Todo lo que quería hacer era luchar. Me encantaba la lucha. Estaba obsesionado con la lucha. Fui a hacer una película como favor a un amigo y me di cuenta de que era horrible actuando. Era un actor horrible. Estaba mortificado y quería demostrar que podía ser mejor”.

Con el inicio de esta nueva meta, tuvo que enfrentarse a las políticas de la compañía : “WWE no me permitió hacer nada fuera de la empresa. Estaba atrapado en la lucha, pero quería seguir actuando. Dijeron: Lo siento, te necesitamos aquí. Te necesitamos en los shows. Y dije: Bueno, si no me vas a dejar perseguir algo que realmente me apasiona, entonces me voy a ir”.

Ahí llegó el desastre: “Así que unos ocho meses después, salí por la puerta y no pensaron que iba a hacerlo. Salí de la cima. Estaba muy cómodo. Me estaba ganando la vida muy bien y salí. Luego, me morí de hambre durante tres años. Lo perdí todo. No pude conseguir un trabajo. Dije: nunca volveré a la lucha libre hasta que demuestre lo que me propuse demostrar, que podía triunfar como actor”.

Afortunadamente, llegó Marvel y le brindó una oportunidad: “Entonces conseguí el papel en Guardianes de la Galaxia”, dijo Batista. "La primera llamada que hice después de envolverme fue a Vince McMahon y me dijo: ‘Oye, realmente me gustaría volver y luchar un poco'".

"Leí para James Gunn ( director de Guardianes) y me di cuenta enseguida que realmente quería que fuera Drax", dijo Batista. "James y yo nos conectamos muy rápido. Donde estaba en mi vida, cuando digo que James Gunn cambió el rumbo de mi vida, no solo de mi carrera, es por eso que soy tan leal a él. Emocional, me conecté con él desde el principio".

Una vez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, su carrera como actor floreció y logró la masividad en público. Por lo mismo, Batista reapareció en WrestleMania 35 y luchó en un combate sin descalificación ante Triple H, a quien considera como su protector en WWE. Esta emocional lucha marcó el fin de su carrera como luchador en la compañía.

