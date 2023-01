El villano se ha ganado la antipatía del universo WWE. | Fuente: WWE

Luego de semanas en competencia, Baron Corbin derrotó a Chad Gable en la final del torneo para coronar al King of the Ring 2019 durante el episodio de WWE Monday Night Raw.

En una lucha llena de técnica y habilidad, el ‘lobo solitario’ en su faceta de heel (villano) logró conseguir la victoria con un End of the Days a Gable, quien se había forjado como la revelación torneo semanal.

King of the Ring es un torneo en el que los luchadores de la empresa se enfrentan en llaves clasificatorias para coronarse como los reyes máximos de la compañía. El primer rey de WWE fue Don Muraco en 1985 y el último fue Bad News Barrett en 2015. Durante todos esos años, se recuerdan grandes ganadores como Randy Savage, Booker T, Kurt Angle, etc.

Aunque la competencia no brinde ninguna oportunidad titular, ofrece mayor relevancia en los shows.

Felicidades, Corbin.

