La cartelera está mostrando nuevas rivalidades. | Fuente: WWE

La compañía de lucha libre WWE ya está preparando todo para su próximo gran evento: Backlash 2020. Desde el Perfomance Center de Florida, el show promete regalarnos peleas titulares en medio de la pandemia mundial.

Ya tenemos definidas las luchas que se disputarán el main event del domingo 14 de junio. Drew McIntyre, el actual campeón de WWE, defenderá su título ante Bobby Lashley. Este duelo es muy esperado por los aficionados, quienes incluso querían que Lashley vaya por la presea cuando Brock Lesnar la poseía. Asimismo, ellos protagonizaron ya un evento central en Slammiversary de la empresa Impact!, en un gran combate.

Por otro lado, otra de las luchas que esperan robarse la atención es la revancha entre Edge y Randy Orton. El primero se llevó la victoria en una lucha de último hombre en pie en WrestleMania 36, por lo que el segundo lo ha retado nuevamente para empatar el marcador. WWE ha llamado a esta pelea como “la más grande en la historia del wrestling”. ¿Podrá serlo?

Por el campeonato universal, se confirmó que Braun Strowman defenderá su cinturón en un combate en desventaja ante The Miz y John Morrison. ¿Será este el fin de la pareja ante la ambición del título principal?

Cartelera confirmada (26/05)

Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

Edge vs. Randy Orton

Campeonato Universal

Braun Strowman (c) vs. The Miz & John Morrison

Campeonato femenino de RAW

Asuka (c) vs. Nia Jax

Campeonato de los Estados Unidos

Apollo Crews (c) vs. Andrade (con Zelina Vega & Angel Garza)

Campeonato Femenino en Parejas

Bayley & Sasha Banks (c) vs. Alexa Bliss & Nikki Cross vs. The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce)

Sheamus vs. Jeff Hardy

Horarios en Latinoamérica

México 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

Te sugerimos leer