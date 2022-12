El luchador ha sido 10 veces campeón mundial en WWE y WCW. | Fuente: Composición

Dwayne Johnson “The Rock” ahora es un reconocido actor de Hollywood que, solo con su presencia, ya está ganando miles de dólares. Sin embargo, en un momento de la vida, era una joven promesa que tuvo que luchar contra grandes para hacerse un nombre en la industria de la lucha libre. Justamente, este 17 de noviembre se cumplen 24 años desde aquel debut en Survivor Series.

Debido a su legado samoano, el luchador debutó en la Serie de Sobrevivientes de 1996 bajo el título de “Rocky Maivia”, una combinación del nombre de su padre Rocky Johnson y el apellido Peter Maivia. Este apodo fue ideado por Vince McMahon y Jim Ross.

Como muy pocos, tuvo un debut soñado. Llegó a ser el único superviviente de su equipo y ganó la tradicional lucha 5 vs. 5 eliminando a Crush y Goldust.

Sin embargo, la WWE (WWF en esos tiempos), no fue la primera empresa en la que luchó. Debido a su interés para forjarlo como estrella, la compañía lo mandó primero a la United States Wrestling Association (USWA) a entrenar. Aquí, conocido como “Flex Cavana”, fue campeón en parejas.

Rocky Maivia hizo su cambio de nombre a The Rock ese mismo año tras perder en el evento In your House: A Cold Day in Hell contra Mankind. Como el primero, intentaba ser agradable con el público (llamado face), pero, como The Rock, empezó a insultar a los fanáticos bajo la etiqueta de heel.

The Rock hablaba de sí mismo en tercera persona, iniciando muchas frases con "The Rock dice..." (The Rock Says...). Las promos (sus discursos) que rodaba marcaron el principio de una era y se convirtieron en una de sus principales fortalezas en la lucha libre. Se ganó el cariño y el respeto del aficionado en su papel, hecho que lo hizo saltar a la industria cinematográfica.

El resto es historia.

