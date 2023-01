WrestleMania nos brinda los mejores encuentro que un aficionado puede imaginar. | Fuente: WWE

WWE, pese a la competencia, sigue siendo la compañía reinante de la lucha libre, forjando un historial de entretenimiento que llega desde el siglo pasado. Durante todo este tiempo, ha logrado forjar superestrellas y poner en relevancia mundial a este deporte, y celebra cada año una noche central de celebración: WrestleMania.

A lo largo de sus 37 ediciones, WrestleMania nos ha regalado luchas de ensueño que quedaron para siempre grabadas en nosotros. Rompieron esquemas, marcaron eras y convirtieron a luchadores en estrellas mundiales que no solo brillaron en la compañía, sino que también salieron a otras como la cinematográfica para dejar lo mejor de sí. Recordamos las 10 mejores luchas que se realizaron en este pay-per-view, el más importante de la industria.

(Este listado es personal y con la intención de generar el interés en la lucha libre, no de imponer una clasificación)

¿Cuáles fueron las mejores luchas de WWE?

10: Hulk Hogan vs. Andre the Giant (WrestleMania 3)

Hogan creó una nueva era en la lucha libre en 1987 al derrotar al, hasta ese entonces invicto, Andre the Giant. Los más de 93 mil espectadores reunidos en el Pontiac Silverdome de Michigan fueron testigos de la primera derrota del gigante luego de un Scoop Slam y un Atomic Leg Drop por parte de Hogan. Aunque en sí, la lucha es mala en calidad, es inolvidable ver al Hulkster cargar al gigante en una de los momentos WrestleMania más recordados de la historia.

9: Randy Savage vs. Ricky Steamboat (WrestleMania 3)

Generalmente, cuando alguien de las nuevas generaciones ve wrestling antiguo, comenta que las luchas son lentas y poco espectaculares. Sin embargo, el combate por el Campeonato Intercontinental en 1987 entre ambos luchadores es una muestra clara de lo equivocado que pueden estar. Este combate ha servido de inspiración a decenas de luchadores y se ha convertido en un claro ejemplo de que muchas veces lo pasado si es mejor.

8: The Rock vs. Hulk Hogan (WrestleMania 18)

WWE nos ha acostumbrado a poner a lucha íconos de distintas décadas en peleas de ensueño. Una de ellas fue esta, con The Rock como el favorito. Sin embargo, el público se entregó totalmente a Hogan, regalándonos una de las ovaciones más grandes de toda la historia. Pese a no ser un combate de gran habilidad, sí lo fue en historia, con una energía que es difícil de replicar.

7: Daniel Bryan vs. Randy Orton vs. Batista (WrestleMania 30)

Emocionalmente, muy pocos pueden superarlo. La historia de superación de Daniel Bryan no ha tenido igual en la industria y para WrestleMania 30 tendría un final contra todos los pronósticos. Uno de los mejores cierres de eventos en vivo de la historia de la empresa, solo compitiendo con la huída de CM Punk con el campeonato de WWE en Money in the Bank 2011 y el canjeo del maletín de Seth Rollins en WrestleMania 31.

6: The Rock vs. Stone Cold (WrestleMania 17)

Los mejores representantes de la era de la actitud en WWF se enfrascaron en un combate de ensueño. The Rock y Steve Austin cerraron el también llamado “mejor WrestleMania de la historia" con una pelea emotiva de principio a fin, además de un storyline digno de apreciar y una alianza inesperada entre "La Serpiente Cascabel" y el jefe de la empresa Vince McMahon.

5: Razor Ramon vs. Shawn Michaels (WrestleMania 10)

En 1994, WWE consiguió la primera calificación de 5 estrellas por el conocido periodista Dave Meltzer luego del enfrentamiento en escaleras entre Razor Ramon y Shawn Michaels por el campeonato Intercontinental. Esta lucha fue una de las primeras bajo el formato de escaleras y títulos colgantes.

4: Edge & Christian vs. The Dudley Boyz vs. The Hardy Boyz (WrestleMania 17)

El duelo TLC (escaleras, mesas y sillas) se ha convertido en un ícono de toda la industria y tuvo de protagonistas a los mejores duetos de la historia. La clave que marcó esta lucha fue la espectacular lanza desde lo alto de una escalera de Edge a Jeff Hardy.

3: Shawn Michaels vs. Bret Hart (WrestleMania 12)

Mr. WrestleMania mantuvo otra rivalidad importante contra Hart en los lejanos 90. Siendo ya una estrella consolidada, solo necesitaba el título principal de la empresa, pero tendría al frente a Bret Hart en un Iron Man Match, un combate de 60 minutos en el que el último hombre en pie gana. Pasada la hora, el encuentro quedó en empate y tras el reinicio, HBK acabaría con el reinado de Bret Hart en tal pelea.

2: Triple H vs. Shawn Michaels vs. Chris Benoit (WrestleMania 20)

Aunque para WWE y muchos fanáticos sea un caso negro para la industria, nadie puede negar la gran calidad como luchador de Chris Benoit. Ganador del Royal Rumble 2004 tras permanecer en el ring desde su ingreso como el número 1, el canadiense fue cambiado a SmackDown e ingresaría a la lucha titular por el campeonato entre Triple H y Shawn Michaels. El evento central de WrestleMania terminaría con la coronación de Benoit y el abrazo fraterno con Eddie Guerrero, su máximo amigo en los cuadriláteros. Un final que marcó a muchos fanáticos y que tendría un triste desenlace con la muerte meses después de ambos luchadores.

1: Shawn Michaels vs. Undertaker (WrestleMania 25)

Para este combate no fue necesario poner en disputa un título o una carrera, solo bastó poner a dos de los máximos luchadores de la historia de WWE en el cuadrilátero. El feudo entre “El chico rompecorazones” y “El enterrador” ha sido una de las más importantes en la compañía y comenzó con el que muchos especialistas consideran, la mejor pelea en WrestleMania. En una rivalidad entre lo divino y lo oscuro, ambos luchadores nos ofrecieron una coreografía espectacular y bien sincronizado con momentos demasiado emotivos. En una fecha especial, el aniversario 25 de la compañía, Shawn Michaels y Undertaker nos resumieron el wrestling en un combate: una buena historia (aunque superada por la de su revancha en WrestleMania 26), magníficas promos (duelo verbal), entradas espectaculares al ring, dosis de acción que desafiaban lo establecido (como la caída de Undertaker sobre un camarógrafo) y un final emotivo.

Lastimosamente, hemos dejado muchas buenas peleas afuera del conteo como Steve Austin vs. Bret Hart (WrestleMania 13), Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior (WrestleMania 6), Edge vs Mick Foley (WrestleMania 22), Kurt Angle vs. Shawn Michaels (WrestleMania 21) o Shawn Michaels vs Ric Flair (WrestleMania 24), pero creemos que es una lista justa.

¿Cuánto cuesta una entrada para WrestleMania?

Los precios para el último WrestleMania oscilaban entre 35 dólares, los asientos más altos del estadio, y 2 500 dólares, al lado del ring.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer