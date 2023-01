Se espera albergar unos 70 mil espectadores en el evento. | Fuente: WWE

Por momentos críticos está pasando WWE ante una posible cancelación de WrestleMania, su evento máximo de lucha libre en el año, por el COVID-19. Este jueves se llevó una reunión entre el alcalde de Tampa Bay (lugar donde se realizará) y entes rectores donde se han tomado una serie de medidas que, por el momento, no afectan la realización de la noche luchística el próximo 5 de abril.

Ante los casos de coronavirus que se han reportado en el distrito de Florida, el alcalde Castor comunicó a Fox 13 sobre la posibilidad de cancelar o postergar WrestleMania, evento que reúne un mínimo de 70 mil personas de distintos países del mundo. El burgomaestre no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el asunto y afirma que “continúa según lo programado”.

“No tenemos que tomar medidas inmediatas para los eventos de semanas en el futuro”, afirmó al medio.

WWE ha asegurado que tiene un plan de contingencia en el caso de que no se dé el visto bueno al evento. Stephanie McMahon, Brand Chief Officer de WWE, había declaro al respecto de una posible cancelación del evento.

"La salud y la seguridad no solo de nuestra base de fanáticos, sino también de nuestras superestrellas, realmente es lo primero. No queremos poner a nadie en una mala situación, independientemente de las circunstancias. Esos no son riesgos que valga la pena correr”, afirmó al medio Tampa Bay Times.

Este viernes se iba a llevar el show de SmackDown en Michigan, pero medios reportan que ha sido trasladado al Perfomance Center de WWE para evitar conglomeración de personas.

Hasta el momento, esta es la cartelera de WrestleMania. Una cancelación del evento sería catastrófico económicamente para la compañía.

El riesgo no es solo WrestleMania, sino la cantidad de eventos que gira alrededor de él. Los lugares donde se realiza se convierten en el epicentro de la lucha libre mundial (WrestleMania Weekend), atrayendo a otras compañías a realizar eventos pequeños o medianos en el lugar aprovechando la afluencia de gente. Solo WWE realizará un RAW, SmackDown, ceremonia del Hall of Fame y un PPV de NXT en esos días.

¿Ocurrirá una cancelación del evento?

