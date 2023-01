La lucha duró más de lo que se esperaba, pero terminó de la peor manera posible | Fuente: WWE

La lucha entre The Undertaker y Goldberg estaba destinada a ser histórica en WWE. Y lo será, pero por los motivos equivocados.

WWE promocionó con gran ahínco Super ShowDown, el tercer evento en dos años en Arabia Saudita, luego de un extenso contrato por 10 años para la promoción del deporte en el país. La frase que empujaba el show era "ser mejor que el propio WrestleMania".

Undertaker y Goldberg, leyendas reconocidas de la industria de la lucha libre, nunca habían luchado en un duelo individual en la compañía, hecho muy atrayente para la espera de este combate.

Luego de la pérdida de la racha de The Undertaker en WrestleMania XXX, las apariciones de este personaje fueron reducidas, por lo que siempre es agradable volverlo a ver en el ring. Por otro lado, Goldberg parecía mantener un buen físico para volver una vez más a combatir, lo que daba esperanzas para ver un buen combate.

Sin embargo, también es conocida la edad avanzada de ambos luchadores para este deporte, muy lejanas de sus épocas de dominio en WWE. Preferimos confiar y nos fue peor de lo que esperábamos.

El show del error

WWE Super ShowDown fue pésimo de inicio a fin (salvo la gran lucha entre Triple H y Randy Orton), pero podía ser olvidado rápidamente con este icónico encuentro.

Ambos luchadores ingresaron al ring con espectaculares entradas con pirotecnia y los gritos del aficionado. Pero un detalle nos adelantaba algo: una herida con sangre en el rostro de Goldberg sin luchar ni hacer esfuerzo físico en su ingreso, lo que nos auguraba -de la peor manera- que le brotaría sangre en algún momento del combate.

Una vez dentro del ring, la lucha empezó a desenvolverse normalmente. Un dominio de Goldberg por su gran físico y un tecnicismo del Taker en los demás momentos. No fue un squash match (lucha de menos de un minuto) como cuando Goldberg derrotó a Brock Lesnar años atrás.

Lastimosamente, errores claves (conocidos en el mundo de la lucha libre como botches) marcaron el destino de la lucha.

Primero, Goldberg quiso realizar su famoso Jackhammer, un levantamiento militar al rival, pero no pudo sostenerlo en el aire y se cayó por el peso del Undertaker, poniendo en gran riesgo el cuello del rival.

Luego, “El enterrador” aplicó un tombstone (Tumba Rompecuellos) a su contrincante como parte del show. Generalmente, al aplicarla, Undertaker se pone de rodillas y evita que la cabeza del rival toque la lona para evitar lesiones, pero Goldberg, al momento de caer, se suelta del abdomen del “hombre muerto” y su cabeza choca el suelo.

El rostro del ‘enterrador’ era visiblemente de enojo y la gota que derramó el vaso fue el fallido tombstone que quiso replicar Goldberg.

Con la molestia en el aire, Undertaker realizó un chokeslam (Garra contralona) para terminar, de la forma más deslucida posible, el encuentro.

Reacciones posteriores

Medios de comunicación estadounidenses han afirmado que Undertaker le reclamó fuertemente a Goldberg por tal desastre en bastidores. La discusión verbal fue fuerte, pero no llegaron a los golpes.

A las horas, Goldberg lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter disculpándose por el suceso.

"Me golpeé a mí mismo y pensé que podía terminar. Amo a mis fans, pero los decepcioné. Todos los demás que encontraron 'placer', espero sean felices".

Por otro lado, The Undertaker empezó a dar me gusta a comentarios de Instagram con palabras de desazón por el encuentro. "¿Puedes dejar de traer a Undertaker de vuelta ahora? 'Jesucristo, después de todo lo que ha hecho por la compañía, simplemente déjelo que se retire en paz. "Literalmente, el partido fue terrible porque esos dos muchachos tienen 50 años, ya no pueden competir en el nivel del evento principal".

El legado de ambos luchadores ya está marcado y ya no tienen nada que demostrar a los aficionados. Es momento de dejar de pensar en viejas glorias, pensar en su salud y dejar que se retiren de la industria aunque duela su partida. Así es como se logra la renovación en WWE, una empresa que está sufriendo por falta de creatividad desde hace años.

