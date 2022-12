The Miz hizo válido su maletín en el evento central de Elimination Chamber 2021. | Fuente: WWE

Final de lujo para WWE Elimination Chamber 2021. Luego de retener su cinturón en un espectacular combate de cámara de eliminación, Drew McIntyre sufrió la arremetida de Bobby Lashley y The Miz canjeó su maletín de Money in the Bank para convertirse en el nuevo campeón de WWE.

La cámara

En el evento central de la noche, Drew McIntyre derrotó limpiamente a AJ Styles, Sheamus, Jeff Hardy, Kofi Kingston y Randy Orton, Aunque Kingston fue quien hizo los mejores spots junto a Hardy, fueron Drew, AJ y Sheamus los que quedaron al último de este emocionante duelo. McIntyre sentenciará el show con una Claymore sobre Styles.

Cuando la estructura metálica era retirada y McIntyre festejaba, un furioso Bobby Lashley (por perder ante Riddle su título de EE. UU.) y lo masacró fuera del ring.

El oportunismo triunfó

Con el campeón herido, The Miz hizo lo que tuvo que hacer e ingresó al ring para hacer válido su contrato de Dinero en el Banco, el cual le permite una oportunidad titular en cualquier momento del año.

The Miz solo tuvo que añadir un rompecaras para alzarse con la victoria.

The Miz es ocho veces campeón intercontinental y, con el cinturón ganado esta noche, se convierte en dos veces campeón mundial de WWE. Ahora todos los planes camino a WrestleMania 37 han cambiado y no sabemos quién será su principal retador. Como se recuerda, solo hasta esta misma noche antes del show central, estaba en una rivalidad contra Bad Bunny.

