El legendario luchador extremo Mick Foley le pidió a Vince McMahon, dueño de WWE, retirar a Donald Trump del Salón de la Fama de la compañía tras el apoyo a las manifestaciones contra los resultados de las Elecciones 2020 en EE. UU.

Luego del inicio del caos en el Capitolio para evitar la certificación de la victoria de Joe Biden en el país, el cuatro veces campeón mundial pidió a Vince su pronta eliminación del prestigioso reconocimiento de la lucha libre.

“Hola Vince, ¿qué tal si echas a este desgraciado hijo de p*** de nuestro Salón de la Fama?”, escribió.

Donald Trump tuvo una aparición en el evento más grande de la WWE, Wrestlemania 23 que se celebró en el 2007. En esa ocasión el empresario le hizo una apuesta a Vince McMahon y ganó.

Trump y McMahon eligieron a un luchador para que se enfrenten entre sí. El que perdía tendría la desazón de ser rapado (perder el cabello) ante los espectadores que seguían la WWE. Esta pelea fue conocida como “Battle of the Billionairs: Hair vs. Hair match” (Batalla de los millonarios: competencia de cabelleras).

El presidente de los EE. UU. fue exaltado al Salón de la Fama de WWE en el 2013. Vince habló de su relación de trabajo durante WrestleMania IV y WrestleMania V, cuando Trump les prestó el Trump Plaza Hotel and Casino para realizar dichas ediciones.

Foley, en sus múltiples personalidades como Mankind, Cactus Jack y Dude Love, logró convertirse en una figura reconocida de WWE (en aquel entonces, WWF) debido a su gran entrega en los combates, volviéndose un símbolo de la lucha libre extrema, con encuentros inolvidables contra The Undertaker, Stone Cold, Triple H o Edge. Solo hace algunos días reveló que está luchando contra la COVID-19.

