El luchador siguió insistiendo en el uso de mascarillas de manera obligatorio en el día a día. | Fuente: WWE

El integrante del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, ha anunciado que ha dado positivo por COVID-19.

A través de sus redes sociales, el cuatro veces campeón mundial de la industria brindó esta triste noticia.

"Di positivo de COVID tras una firma virtual realizada el pasado 12 de diciembre. Había dos personas en el mismo cuarto que yo, y ambas estaban utilizando mascarillas. En mi caso, me saqué la mía para que no afectara mi trabajo en la firma virtual. Uno de los trabajadores que estaba conmigo presentó síntomas esa misma noche y me advirtieron que recibió diagnóstico positivo", mencionó en el video.

“He estado en esta habitación de hotel durante 18 días", dijo Foley. "No ha sido muy divertido. Más allá de los síntomas habituales a esta enfermedad, perdí la oportunidad de celebrar Navidad y Año Nuevo con mi familia. Quiero que todos se tomen esto en serio".

"A mucha gente no le agradará que haya contraído el virus después de insistir con el uso de las mascarillas y la distancia social", explicó Foley. "Hice lo mejor que pude, pero no fue suficiente. No realicé apariciones públicas de ningún tipo. En el último año solo asistí a cuatro firmas virtuales, tres realitys, dos encuentros personales, grabé un comercial, y aparecí una sola vez en WWE. Me expuse a doce exámenes de COVID e intenté llevarlo de la forma más seria posible, pero todo ha sido en vano. Hay vacunas y mejores días en el horizonte, pero todavía quedan momentos difíciles. Tengo la esperanza de que 2021 será mejor año que 2020 en ese sentido".

Foley, en sus múltiples personalidades como Mankind, Cactus Jack y Dude Love, logró convertirse en una figura reconocida de WWE (en aquel entonces, WWF) debido a su gran entrega en los combates, volviéndose un símbolo de la lucha libre extrema, con encuentros inolvidables contra The Undertaker, Stone Cold, Triple H o Edge.

Le deseamos la pronta mejoría.

