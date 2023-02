Huber en su faceta de Luke Harper junto a Bray Wyat. | Fuente: WWE

La industria de la lucha libre sigue impactada tras el anuncio de la muerte de Jon Huber, exluchador de WWE (Luke Harper) y AEW (Mr. Brodie Lee), a los 41 años de edad.

Luego de que All Elite Wrestling confirmara este triste deceso, los luchadores de ambas empresas se unieron para compartir momentos y sus últimas palabras hacia Huber.

El mensaje más esperado fue el de Bray Wyatt, fiel amigo de él cuando Harper formaba parte de The Wyatt Family. En Instagram, este fue su mensaje:

Eras mi mejor amigo. Mi hermano, mi compañero, mi Terry Gordy. Cambiamos todo este juego porque nos negamos a hacerlo de cualquier manera que no fuera a NUESTRA manera. Siempre estábamos en nuestro mejor momento cuando éramos un equipo. Creo que ambos lo sabíamos. Luchamos como hermanos porque lo fuimos. Estoy tan jodidamente molesto. No es así como se suponía que debía ser. Se suponía que termináramos gordos, calvos e inútiles expandiendo la Wyatt Family en los gimnasios de las escuelas secundarias a los 70. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué hago sabiendo que nunca escucharé tu sarcasmo condescendiente mientras estoy en lo alto? Ya te extraño mucho. Haría cualquier cosa. Sólo viviría nuestros peores momentos de nuevo. No puedo creer que te hayas ido. Lo siento mucho hermano. Lo siento mucho. Siempre serás parte de mí, me guste o no, sin ti todo es diferente y espero que Amanda realmente sepa que estoy aquí no solo para decirlo, sino porque también los amo. Me aseguraré de que su hijo sepa lo increíble que eras. No las leyendas que la gente contará, sino el verdadero tú, que muy poca gente pudo ver. Me duele mucho. Ojalá tuviera la oportunidad de despedirme. Pero claro, es sábado y sabes lo que eso significa... guárdame un asiento a tu lado donde sea que estés, ahí es donde pertenezco. Estaré allí cuando sea mi momento. Adiós para siempre Brodie. Te amo.

Chris Jericho, ahora en AEW, también compartió su respectivo mensaje junto a una foto de una gira en México con WWE.

Esta foto es de vestidores en México 2015. Brodie estaba molesto porque no tenía su propia camiseta así que uno de los chicos consiguió un montón hechas en su honor. Todos las usamos en homenaje a Brodie, porque todo el mundo lo amaba. Fui un gran fan suyo e incluso ayudé a traerlo AEW. Voy a tratar de encontrar esa boba camisa y, si lo hago, la voy a colgar en mi pared Gracias Jon ... eras uno en un millón y el hermano de un verdadero hermano.

Eric Rowan, compañero de The Wyatt Family:

Con el corazón roto y entumecido. Justo cuando creo que mis ojos se han secado, pienso en ti y empiezo a llorar de nuevo. ¡He perdido no solo a un amigo sino a un hermano! Anoche luché con muchas emociones y recuerdos. Jon significaba más para mí de lo que jamás sabrá. Recuerdo claramente todos los bucles que tuvimos durante nuestros años en la carretera juntos. Siempre estaría deseando volver a casa con su familia. Después de cada bucle me decía, "Adiós para siempre", porque quería que su 1 o dos días con ellos, se sintiera como una eternidad. Una cosa que me enseñó a través de sus propias acciones fue ser un mejor padre y esposo. Era único en todo lo que hacía, gran intérprete, gran padre, gran esposo, gran amigo y un ser humano increíble. Mi corazón está con todos los que fueron tocados por su grandeza. Mi más sentido pésame a su familia. Jon, esto es un “¡Adiós para siempre, pero adiós por ahora! Te veré en el otro lado mi hermano. ¡TE AMO!

Vince McMahon, el dueño de WWE: "Toda la familia de la WWE está profundamente entristecida por el fallecimiento de Jon Huber, conocido en el Universo WWE como Luke Harper. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los fans de Jon".

Tony Khan, dueño de AEW: "Estoy devastado por la pérdida de Jon Huber, conocido por los fans como el Sr. Brodie Lee, anteriormente como Luke Harper. Jon fue un gran hombre. Su familia fue lo primero, su amada esposa Amanda y sus hijos Brodie y Nolan. Le encantaba la lucha libre y era genial en eso, los amaba, fans. Por favor, manténgalo en su corazón".

Triple H escribió lo siguiente: "Talento asombroso. Mejor ser humano, esposo y padre".

Braun Strowman, otro miembro de la Wyatt Family: "He perdido las palabras. Descansa en paz hermano"

Stephanie McMahon: "Lamento profundamente la pérdida de Jon Huber. Nos unimos por el amor de nuestros hijos. Era un verdadero hombre de familia".

Drew McIntyre: "Toda nuestra hermandad e industria está de luto. Además de su increíble pasión y talento, Jon era un gran hombre que amaba a su familia más de lo que las palabras pueden decir. Por favor, manténgalos en sus pensamientos. Te veré en el camino hermano".

Mick Foley: "Acabo de escuchar la noticia sobre la muerte de Jon Huber... un día terrible para los fanáticos de la lucha libre. Hace apenas dos años, mi hijo Hughie se disfrazó de Luke Harper para Halloween. Era un gran trabajador y un padre cariñoso. Una gran pérdida para todos los que aman la lucha libre".

WWE y AEW también se unieron en redes sociales

Como dato curioso, al momento de la publicación del mensaje de WWE como despedida del luchador, la cuenta social de AEW en Instagram le dejó un comentario, dejando de lado su estatus de "compañía rival".

