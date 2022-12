Big Show deja WWE luego de una larga carrera en la compañía. | Fuente: WWE

El excampeón mundial, que ahora trabaja bajo su real nombre Paul Wight, ha firmado contrato con la promoción rival de WWE, All Elite Wrestling, donde será el nuevo comentarista.

En un comunicado de prensa, AEW informa que Wight será comentarista en el nuevo programa AEW Dark: Elevation en YouTube, que se transmitirá los lunes a las 7:00 p. m. ET, complementando el programa semanal AEW Dark.

"Ha sido increíble ver lo que AEW ha construido en solo un par de años.", dijo Wight en un comunicado.

Un nuevo camino

"AEW Dark es una plataforma increíble para perfeccionar las habilidades de los luchadores prometedores, pero también me encanta que el talento establecido de AEW pueda desarrollar su personalidad y mostrarse de nuevas formas en Dark. No es exagerado cuando dicen que AEW no tiene límites"., comenta Wight.

Big Show debutó con WWE en St Valentines Day Massacre en febrero de 1999 y tuvo una larga carrera llena de títulos. El último combate de Big Show en la WWE fue en el episodio de RAW, el 20 de julio de 2020, que fue una derrota ante Randy Orton.

Wight abandona la compañía como Campeón de Grand Slam: dos veces Campeón de la WWE, Campeón de ECW, dos veces Campeón Mundial de Peso Pesado, tres veces Campeón de WWE Hardcore, único Campeón Intercontinental de la WWE y ocho veces Campeón en Parejas.

