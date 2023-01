Goldberg ha elogiado el debut de Velásquez en AAA. | Fuente: Composición.

El ícono de WCW y WWE, Goldberg, ha declarado a un medio internacional su intención de enfrentarse al excampeón de UFC, Caín Velásquez.

En conversaciones con Eyes on the Game, el luchador afirmó que ha quedado gratamente sorprendido con el desenvolvimiento de Velásquez en los cuadriláteros de la lucha libre:

"He visto parte de su combate, lo que ha salido en los medios, y solo tengo halagos para él. Para cualquiera que lleve mucho tiempo como deportista profesional, y que sueñe con hacer la transición a otro deporte como por ejemplo, hice yo con el fútbol americano, el wrestling es una gran alternativa.

Siempre he pensado que el wrestling tiene mucho que ofrecer, en especial a deportistas de alto nivel como Caín, que buscan un cambio y desean hacer la transición; es un planteamiento perfecto, pues les resulta más fácil... No me malinterpreten, no es fácil, nunca lo es, pero por supuesto le resultará menos complicado que a alguien que no se haya dedicado a algo similar antes".

Sin embargo, luego de los elogios, también llegó el reto:

"Lo aplastaría en el ring. Lucharía con Caín Velásquez en un ring y acabaría con él en dos segundos. Lucharía con cualquiera, sabes quien soy y eso es lo que hago. Solo digo que él tiene mucho potencial".

Caín debutó hace un par de semanas con la empresa AAA en una lucha de tríos.

¿Ves posible este encuentro?

Te sugerimos leer