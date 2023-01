La pirotecnia fue dejada de lado desde hace muchos años. | Fuente: WWE

La industria de la lucha libre está por celebrar una semana de lujo. Para contrarrestar el impacto del primer episodio semanal de AEW, WWE iniciará una nueva temporada de sus dos programas insignia: RAW y SmackDown.

La compañía de Vince McMahon está preparando un retorno de características que hicieron inolvidables las antiguas temporadas: nueva escenografía, nuevos temas musicales y hasta la pirotecnia al inicio de show y la entrada de luchadores.

RAW tendrá como inicio este lunes 30 de septiembre y tendrá como lucha principal el duelo entre Seth Rollins y Rey Mysterio por el título universal. SmackDown se mudará a Fox y tendrá como día principal los viernes. Su pelea principal será entre Kofi Kingston, campeón de WWE, y Brock Lesnar, en un combate titular.

Asimismo, ‘Legendary’ de la banda Skillet, será el tema principal de RAW, mientras que SmackDown tendrá a AC/DC con ‘Are You Ready’, de acuerdo con información oficial.

La guerra contra AEW será los miércoles

All Elite Wrestling estrenará su primer episodio de ‘Dynamite’ en TNT este miércoles, pero WWE no quiere que brille solo. NXT ahora es transmitido en vivo durante dos horas en televisión americana y tendrá como plato fuerte el duelo titular entre Adam Cole vs. Matt Riddle esta semana. El show de AEW luce de esta manera:

Campeonato Mundial de Mujeres de AEWRiho vs. Nyla Rose

Combate por equiposKenny Omega y The Young Bucks (Nick y Matt Jackson) vs. Chris Jericho y dos compañeros por anunciar

SoCal Uncensored (Christopher Daniels, Kazarian y Scorpio Sky) vs. Jurassic Express (Luchasaurus, Jungle Boy y Marko Stunt)

Maxwell Jacob Friedman vs. Brandon Cutler

Cody vs. Sammy Guevara

Jon Moxley y Adam "Hangman" Page aparecerán en vivo

Con la competencia, hay alguien que siempre sale ganando: el fanático de la lucha libre.

¿Qué opinas?

Te sugerimos leer