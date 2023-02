Goldberg quiere ser nuevamente campeón mundial de WWE. | Fuente: WWE

Goldberg, la leyenda de la lucha libre, regresó este lunes a WWE y retó a Drew McIntyre por su campeonato mundial para el evento Royal Rumble 2021.

En la primera edición del 2021 de Monday Night RAW, una gran cantidad de personajes clásicos regresaron a la empresa. Al final, todos se reunieron para presenciar el main event de la noche: una lucha de campeonato entre Drew McIntyre y Keith Lee.

Tras un excelente combate, el escocés retuvo su cinturón ante el aplauso de las leyendas. Sin embargo, faltaría la aparición de alguien: Bill Goldberg.

El cuatro veces campeón mundial ingresó luego de la lucha y se paró frente al aún campeón para retarlo a un duelo.

"No creas que estoy aquí para avisarte. Estoy aquí para desafiarte por el título mundial en Royal Rumble", manifestaba Goldberg, al tiempo que McIntyre le respondía. "Luchar contra ti sería como luchar contra mi padre. Ya no eres el hombre que dominó hace 20 años. No sabes cómo derrotarme", a lo que Goldberg respondió empujándole contra el suelo.

Un combate para nada esperado ni querido por los fans

En redes sociales, esta aparición causó la molestia de los aficionados por los antecedentes. Durante el 2020, Goldberg hizo una aparición similar a inicios de año para retar a The Fiend, un personaje de Bray Wyatt que estaba volviendo a aparecer en los planos estelares tras una excelente construcción de historia en la compañía. Su reto hizo que Goldberg se corone campeón en Arabia Saudita y sumerja nuevamente a Bray Wyatt.

En aquella ocasión, Goldberg dijo que participó en el combate para que “las nuevas generaciones sepan de su gran poder”. Ahora, el caso puede ser similar. Luego de la gran construcción del personaje de McIntyre, está ante uno de sus máximos desafíos camino a Wrestlemania.

