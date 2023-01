Las luchas están completas, pero en inglés. | Fuente: WWE

Si eres un amante de la lucha libre, esta noticia es para ti. Desde hace un par de días, y entre los cambios que se realizarán a WrestleMania 36, la WWE ha empezado a subir una gran cantidad de peleas de ediciones anteriores de manera gratuita y en full calidad a su canal de YouTube.

Como se recuerda, desde ya hace muchos años, la empresa de Vince McMahon mantiene un servicio de pago llamado WWE Network (10 dólares mensuales) para pasar sus eventos más importantes mensuales. Sin embargo, con tanta gente en sus casas por la pandemia del coronavirus, ha decidido lanzar peleas de WrestleMania para que aprovechen sus días libres.

Los combates más importantes que hemos encontrado son por campeonatos. Por ejemplo, subieron la de Kurt Angle vs. Brock Lesnar en WrestleMania XIX (main event). En dicha ocasión, Lesnar sufriría una contusión en vivo, pero siguió adelante con el encuentro.

Otro combate interesante es el de The Undertaker vs. Triple H en un No Holds Barred Match en WrestleMania XXVII.

Para los que prefieren a los más conocidos, la lucha perfecta es la de John Cena vs. The Rock en WrestleMania XXVIII.

Para los amantes de lo clásico: Shawn Michaels vs. Stone Cold Steve Austin en WrestleMania XIV.

Algo moderno: Charlotte vs. Becky Lynch vs. Sasha Bank por el título femenino en WrestleMania 32.

Otro de The Undertaker: ahora versus Batista.

Como se recuerda, WrestleMania 36 fue mudado de Tampa Bay a Orlando, Florida, por las últimas disposiciones del estado por la pandemia del coronavirus. El evento será transmitido en exclusiva por WWE Network y durará dos días.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!

Te sugerimos leer