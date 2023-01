La pelea es una de las escenas más recordadas de la compañía. | Fuente: WWE.

En épocas de crisis, escuchamos de peleas en supermercados por los suministros, los cuales no escasean, pero que, por el temor, son comprados al por mayor por las personas. Sin embargo, no todo lo que ves es verdad y Edwina Currie, exparlamentaria del Reino Unido, no se dio cuenta de eso al compartir en Twitter un antiguo video de WWE como una escena real por el coronavirus.

La política compartió un video en el que Stone Cold Steve Austin y Booker T peleaban en un supermercado, un clip clásico de la compañía. “Escenas repugnantes en ASDA Havant hoy, cuando debería haber sido un momento para los ancianos y el personal”, se lee en el tuit original.

Currie, pese a ello, desconfía inocentemente: “¿Estás seguro de que esto no está organizado? Nadie más alrededor, ningún personal de seguridad, y el que está filmando está logrando obtener todos los ángulos”.

A partir de allí, todo serían burlas referidas a WWE. “Este es un hospital en Texas. Paciente se recuperaba del COVID-19”, haciendo referencia a la escena de Stone Cold pegándole a Vince McMahon.

Pero lo atraparon.

Otro preguntó: "Por supuesto que no está escenificado. ¿Por qué dos tipos con las mismas camisetas y con rodilleras protectoras no se golpearían en un supermercado vacío?"

Este momento clásico de la WWE fue emitido en diciembre de 2001 en Smackdown en medio de la "Invasión" y se mantiene en la memoria de los fans de la lucha libre.

