La reunión de estas dos leyendas tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la lucha libre.

Solo hace algunos días, Stone Cold Steve Austin, icono de WWE, reveló que tendrá en su programa de podcast a Chris Jericho, exfigura que ahora marcha en la compañía rival AEW, en un movimiento que tomó por sorpresa a millones de fanáticos de la lucha libre por la rivalidad entre dichas empresas.

Stone Cold realizó este anuncio para su podcast ‘Broken Skull Sessions’ y todas las redes de WWE lo compartieron con gran emoción, haciendo énfasis en que “no era una broma”.

Como se recuerda, desde la creación de All Elite Wrestling (AEW) con ex luchadores de WWE, la compañía de Vince McMahon empezó a eliminar rastro de ellos en su paso por la empresa. Por lo mismo, causa curiosidad como Chris Jericho, siendo la principal leyenda de AEW, está siendo promocionado.

El episodio podcast 'Broken Skull Sessions' con Chris Jericho se emitirá el próximo 11 de abril en WWE Network y Peacock, y las expectativas están por las nubes.

Cómo se gestó

Curiosamente, de acuerdo con Stone Cold, la idea fue aprobada por el propio Vince McMahon.

En declaraciones a Sports Illustrated, “la Serpiente Cascabel” explicó cómo se concretó la llegada de Chris Jericho en su podcast.

“Estaba tomando una cerveza una noche después de que saliera al aire mi entrevista de 'Broken Skull Sessions' con The Undertaker, y de la nada, Chris Jericho me escribió y dijo: 'Hombre, fue una gran entrevista'”, señala Stone Cold.

“Le envié un par de esos emojis, uno de una jarra de cerveza y el otro de un águila, y luego me llamó en ese mismo momento. Nos pusimos a hablar. Siempre he respetado muchísimo su carrera y me alegro de que estén cerca; les da a los chicos y chicas de la lucha libre profesional más lugares para trabajar”, afirmó en relación a AEW.

“Le dije: 'Me encantaría tenerte en el programa'. Y dijo que le encantaría hacerlo, así que lo consulté con Vince [McMahon]”, contó. Y así sucedió.

“Le envié un mensaje de texto a Vince y le dije que teníamos una idea genial sobre la llegada de Jericho al programa. Vince dice: 'Es genial. Dale’. Pero a mí y a Vince no siempre nos va bien con los teléfonos y los mensajes de texto y todo eso, así que envié un mensaje de texto una vez más, '¿Estás seguro de que ESTÁ BIEN tener a Chris Jericho en el programa?' Vince me dio el visto bueno y Chris salió para hacer el espectáculo”, resaltó.

Además, Tony Khan, jefe de AEW, también bendijo esta entrevista.

El Wrestling Observer también ha recogido las declaraciones de Triple H en medio de la promoción de la semana de WrestleMania. Él no ha sido sorprendido en lo absoluto debido a la capacidad de hacer negocios del jefe.

“Cuando le preguntaron a Triple H sobre la anunciada aparición de Chris Jericho en el podcast de Steve Cold Steve Austin dijo que Vince McMahon siempre está dispuesto a hacer negocios y que no le impacta ni le sorprende en absoluto”, señaló.

