Los luchadores serán homenajeados próximamente en la compañía. | Fuente: CMLL

El nuevo coronavirus ha afectado a todas las industrias. Una de ellas es la lucha libre, haciendo que las empresas como WWE o AEW tengan que hacer sus shows sin público y, por lo dicho a medios de prensa, con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, la situación en México, uno de los principales países de esta escena, es muy distinta.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), una de las compañías del país, ha anunciado que más de 30 luchadores han fallecido entre mayo y junio y, de ellos, un 90% fue a causa de la COVID-19.

“Se han ido ya compañeros y familiares de ellos, la gente muchas veces no cree, pero varios entraron al hospital y no salieron con vida. Es por eso que seguimos pidiendo que guarden su distancia y se cuiden. Ya nos tardamos unos meses, pero creo que es mejor aguantar para que esto no se prolongue más”, afirmó el Fantasma, presidente de la organización.

Nombres como la de los luchadores Matemático II, Dragón Chino II, Indio Yoko, Black Man II, Bello Incógnito y más. La mayoría de los personajes fenecieron fuera del distrito federal. No se ha querido mencionar más nombres por respeto a sus familias.

En EE.UU., se está rumoreando que el público podría regresar a los shows en vivo. WWE ha confirmado dos casos de coronavirus entre sus trabajadores.

