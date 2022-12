El luchador ingresó con una máscara al evento independiente | Fuente: Twitter

Phillip Jack Brooks, mejor conocido como “CM Punk”, se convirtió en un referente en el mundo de la lucha libre tras su paso por WWE entre el 2005 y 2014. El luchador obtuvo el segundo reinado más largo de la historia con 434 días con el campeonato máximo de la empresa y nos regaló emocionantes luchas que reflejaron su gran cariño hacia la industria. Sin embargo, su relación con Vince McMahon y la empresa no era la mejor y constantemente se quejó del manejo de su personaje y demás luchadores en WWE, algo que terminó por cansarlo y retirarlo del deporte de entretenimiento.

El dueño del famoso “Pipebomb” pasó luego a UFC, con catastróficas derrotas que no favorecieron la imagen del personaje. Con un futuro impredecible, en las últimas horas se ha publicado un video en el que CM Punk regresa a un ring de lucha libre.

En un evento del viernes por la noche de la compañía MKE Wrestling, un sujeto enmascarado ingresó a los cuadriláteros y ejecutó la movida conocida como Go to Sleep o GTS, provocando los aplausos de los fanáticos. Esta movida, creada por Kenta o Hideo Itami (NXT), fue popularizada al ser el finisher de CM Punk durante su etapa por WWE.

Por supuesto, las imágenes pudieron ser de un luchador cualquiera que quiera imitar la movida, pero el parecido físico y la máscara volvieron locos a los fanáticos, quienes empezaron a teorizar sobre esta aparición de "The Best in the World".

Finalmente, el líder de MKE Wrestling, Sylas Young, confirmó las teorías. "Anoche organizamos un espectáculo de lucha libre MKE en los Caballeros de Colón en West Allis y asistieron 350 personas", dijo Silas Young, "Este lugar ha tenido más de 25 años de lucha y es el lugar donde muchos chicos han comenzado Tipos como Colt Cabana o CM Punk, quién apareció debajo de una máscara anoche ".

Esta noticia ha alegrado enormemente a los fanáticos, quienes consideran a Punk como uno de los mejores de la industria.

¿Lo veremos pronto en alguna compañía a tiempo completo?

