El exluchador afirmó que no tiene ningún vínculo contractual con WWE. | Fuente: FOX

Ocurrió. CM Punk debutó como parte del programa WWE Backstage, un set de análisis de los programas de la empresa de lucha libre que se transmite los martes en la noche por FOX, y arremetió con todo hacia la empresa de Vince McMahon.

El autodenominado “Mejor en el mundo” fue entrevistado en el primer bloque por Renee Young y definió su actual situación con WWE: "Yo trabajo para FOX, no he hablado con nadie en WWE. Volver al ring no es algo que me interesa actualmente. Ya tengo 41 años, mi cuerpo no es el mismo de antes, he experimentado muchas cosas a las que antes le había dicho no, pero estoy muy contento con el papel que tengo actualmente en este programa. No hay oportunidad de que los fans me vean en Survivor Series o cómo #30 en Royal Rumble, Sin embargo, nunca digas nunca”.

Luego, procedió a definir al actual producto de la compañía: “sigue siendo la misma, tal como la dejé hace algunos años. Hay una sobreproducción que satura demasiado, y los personajes más queridos por el público son dejados de lado fácilmente. La lucha libre (o wrestling) puede ser mucho más”.

Posteriormente, vio el segmento en el que King Corbin se burla de Roman Reigns trayendo una persona disfrazada de un pitbull y afirmó que “por esas cosas, se siente feliz de no estar en WWE”.

Pese a las críticas, también halló puntos positivos en la empresa: "Me agrada la participación que han tenido las mujeres en los últimos años. Y me siento muy atraído por NXT, ya que es un producto que me recuerda mucho a mis raíces en la lucha libre”.

Analizó la pelea entre Rey Mysterio contra Brock Lesnar por el WWE Championship: Amo a Rey, no me agrada mucho Lesnar. Me he enfrentado a ambos, así que, por experiencia propia, sé que los dos darán una lucha para la historia y toda mi gente en Chicago la disfrutará al máximo”.

Finalmente, contestó a Seth Rollins luego de que este luchador lo rete por Twitter: “Seth, para de twittear y ser un fanfarrón, cambia por completo tu personaje y haz felices a tus fans nuevamente porque ahora mismo muchos de ellos no te quieren".

La última aparición de CM Punk fue en el Royal Rumble 2014, cuando fue eliminado por Kane. Su palmarés reúne dos reinados WWE Championship, tres reinados World Heavyweight Championship y uno de ECW.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Te sugerimos leer