La lucha de Jericho contra Page fue el evento central de la noche de All Out. | Fuente: AEW

Insólito. El pasado sábado, Chris Jericho derrotó a Adam Page en el evento All Out de la compañía All Elite Wrestling (AEW) y se coronó como el primer campeón mundial de la nueva empresa de lucha libre. Sin embargo, su celebración duró poco porque un medio internacional ha reportado que ya se lo robaron.

Fightful Select ha confirmado con el Departamento de Policía de Tallahassee de que “el cinturón de lucha de campeonato” de Chris Jericho se encuentra extraviado.

El informe policía dice lo siguiente:

"La víctima denunció el robo de su cinturón de lucha de campeonato mientras comía en Longhorn Steakhouse. La víctima declaró que llegó a la Terminal del Aeropuerto del Club Millonario y colocó el cinturón dentro de su limusina alquilada. El conductor de la limusina llevó a la víctima a Longhorn para la cena. La víctima permaneció en Longhorn mientras el conductor de la limusina regresaba al aeropuerto. La víctima había tomado el equipaje equivocado del aeropuerto y el conductor lo llevó de regreso a la terminal. Cuando el conductor recogió a la víctima del restaurante, el cinturón faltaba. Los oficiales que respondieron buscaron el cinturón en la limusina y el aeropuerto sin éxito. Se consultó al CID de guardia y los forenses respondieron a la escena".

Víctima: Christopher "Jericho" Irvine, W / M, 11/9/70

El caso sigue abierto. Ni AEW ni el propio luchador han comentado sobre el asunto.

