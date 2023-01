Alexa Bliss distrajo a The Fiend en el encuentro. | Fuente: WWE

Alexa Bliss sorprendió a todo el mundo en WrestleMania 37 luego de costarle la victoria a su compañero, The Fiend, contra Randy Orton en la primera lucha del día 2.

The Fiend apareció de una enorme caja cerca al ring en el Raymond James Stadium, siendo “invocado” por Alexa.

En su combate, pese a los esfuerzos de Randy Orton, The Fiend no sufría de los golpes, por lo que podía recuperarse rápido de los ataques y no decaer en el conteo a 3.

Pero Alexa ¿lo traicionó?

Cuando The Fiend estaba a punto de aplicarle una “hermana Abigail” a Randy Orton para acabar el combate, Alexa Bliss salió de la caja gigante emitiendo un extraño líquido negro.

The Fiend la empezó a observar y se distrajo, a lo que Randy Orton aprovechó con un RKO para conseguir la victoria.

A los segundos, The Fiend y Alexa Bliss se quedaron mirando para desvanecerse en un apagón total del estadio. Esto no agradó a los fanáticos, quienes empezaron a abuchear este final abierto que, sin dudas, continuará en las siguientes semanas.

WrestleMania 37 continúa este domingo 11 de abril. Puedes verlo en WWE Network y Star Action.

La cartelería del día 2

EVENTO CENTRAL DE TODO WRESTLEMANIA: Campeonato Universal: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Edge vs. Daniel Bryan.

Campeonato Universal: (c) (con Paul Heyman) vs. vs. Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs. Rhea Ripley

"The Fiend" Bray Wyatt (con Alexa Bliss) vs. Randy Orton

Kevin Owens vs. Sami Zayn (con Logan Paul)

Campeonato Intercontinental: Big E (c) vs. Apollo Crews en una lucha con tambores nigerianos

Campeonato de EE. UU.: Riddle (c) vs. Sheamus

Campeonato femenino por parejas: Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. Natalya y Tamina

