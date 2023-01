Hardy cayó pesadamente con la cabeza sobre el concreto, por lo que un árbitro suspendió momentáneamente el combate. | Fuente: AEW

Matt Hardy, el legendario luchador ex miembro de WWE, sufrió en la noche del sábado una de las peores caídas de su carrera, teniendo que ser llevado al hospital tras un combate de reglas extremas en el evento All Out 2020 de la compañía AEW.

En su lucha programada contra Sammy Guevara, el ex Hardy Boyz fue víctima de una “lanza” de su rival desde una cierta altura. La caída estaba pautada para ser sobre dos mesas de madera, pero un mal cálculo hizo que la cabeza de Matt chocara contra el concreto.

Tras el suceso, el árbitro se acercó al luchador para conocer su condición en el momento y, tras pausarlo brevemente, decidió que se lleve a cabo completamente.

Hardy logró derrotar a Sammy Guevara, pero informes posteriores afirman que fue conducido a un hospital para ser sometido a estudios médicos. No se descarta una lesión ni una contusión, pero no hay mayores detalles.

Reby Hardy, esposa de Matt Hardy, expresó su enojo contra la empresa por permitir que su esposo continuara luchado luego de haberse golpeado la cabeza. En Twitter, compartió una captura de un chat de la pareja y escribió: "Déjame ser absolutamente clara. No hay nada entretenido acerca de una conmoción cerebral. Es una vergüenza para todos en ese maldito edificio".

En el main event de la noche, Jon Moxley (antes Dean Ambrose) retuvo su título mundial ante MFJ.

