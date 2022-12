El mazo y el trono son características relacionadas con Triple H | Fuente: Fite TV

Double or Nothing, el primer evento de la nueva compañía All Elite Wrestling, ha dado inicio y Cody Rhodes, uno de sus líderes, mandó un mensaje directo a la empresa con la que competirá: WWE.

Durante la presentación del luchador previa a su lucha contra su hermano Dustin Rhodes (ex Goldust en WWE), Cody recibió un mazo de su esposa Brandi Rhodes y destruyó un trono. Esta señal fue una clara referencia hacia Triple H, el llamado “Rey de Reyes”.

Desde la concepción de la empresa, Cody, junto a The Elite, quisieron que AEW sea una contrataque a la hegemonía de la compañía de Vince McMahon. Contrataron luchadores ignorados en WWE, les ofrecieron una mejor paga y mejor control creativo, además que han prometido sangre y violencia en las luchas a los aficionados.

La señal es clara, AEW quiere "acabar" con el dominio de WWE en la industria. ¿Lo logrará?

