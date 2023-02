¿Regresarán las guerras semanales de episodios de lucha libre? | Fuente: AEW

All Elite Wrestling, la nueva propuesta en la industria de lucha libre, ha revelado la fecha de estreno de su episodio semanal vía TNT: el miércoles 2 de octubre.

Desde el Capital One Arena de Washington, la compañía liderada por el stable The Elite y Tony Khan, iniciaría su programación semanal desde la primera semana de octubre. El horario escogido es el de las 8 p. m. hasta las 10 p. m. ET (una hora antes para Perú).

Gran parte del elenco de AEW está compuesto por exluchadores de WWE como Cody Rhodes, Dustin Rhodes (ex Goldust), Jon Moxley (ex Dean Ambrose) o Chris Jericho. También mantiene personajes reconocidos en la industria mundial como The Young Bucks, Kenny Omega, Pentagon Zero Miedo y más. Asimismo, en su mesa de comentarista se encuentra el WWE Hall of Fame Jim Ross.

No se ha confirmado si habrá narración en español, pero ya es conocimiento que Hugo Savinovich está oficialmente contratado para los eventos especiales.

Para contrarrestar esta movida, se rumorea que WWE empiece a transmitir NXT en Fox Sports los miércoles.

El próximo evento de la compañía será All Out el 31 de agosto. Para esta noche, Kenny Omega se enfrentará a Jon Moxley en una lucha al estilo Chicago, Adam Page luchará contra Chris Jericho por el campeonato mundial de la empresa y The Young Bucks se enfrentará a Lucha Brothers en combate de escaleras.

