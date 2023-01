Alistair Overeem y Jairzinho Rozenstruik se enfrentaron en la pelea estelar de este evento de UFC. | Fuente: ESPN

Jairzinho Rozenstruik tuvo que esperar hasta el final para conseguir la victoria en su pelea frente a Alistair Overeem en el UFC Washington. Con menos de diez segundos por disputarse en el quinto round, el peleador de 31 años conectó un puñete derecho que le rompió el labio a su rival y obligó al árbitro a declararlo como el vencedor.

Pese a que Alistair Overeem reaccionó de manera inmediata al golpe, el árbitro ya había parado la contienda más allá de que restaban muy pocos segundos para que finalice. Incluso, el peleador inglés no pudo quedarse al anuncio de la decisión oficial al verse en la necesidad de dejar el Capital One Arena para ir a un hospital cercano.

Ahora, el próximo evento de la compañía será el UFC 245 que se realizará en el T-Mobile Arena de Nevada el sábado 14 de diciembre. Esta velada está protagonizada por tres peleas válidas por títulos: Amanda Nunes vs. Germaine de Randamie por el de peso gallo femenino, Max Holloway vs. Alexander Volkanovski por el de peso pluma y Kamaru Usman vs. Colby Covington por el de peso welter.

UFC Washington, resultados de la cartelera principal:

-Rob Font venció a Ricky Simon por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28) en peso gallo.

-La pelea entre Cody Stamann y Song Yadong por peso gallo acabó en empate mayoritario (29-28, 28-28 y 28-28).

-Asped Ladd derrotó a Yana Kunitskaya por knock-out técnico a los 0:33 del tercer round en peso gallo femenino.

-Ben Rothwell venció a Stefan Struve por knock-out técnico a los 4:57 del segundo round en peso pesado.

-La lucha entre Marina Rodríguez y Cynthia Calvillo en peso acordado (120.5 lbs) acabó en empate mayoritario (29-28, 28-28 y 28-28).

-Jairzinho Rozenstruik derrotó a Alistair Overeem por knock-out a los 4:56 del tercer round en peso pesado.

UFC Washington, resultados de la cartelera preliminar:

-Makhmud Muradov venció a Trevor Smith por knock-out a los 4:09 del tercer round en peso mediano.

-Virna Jandiroba derrotó a Mallory Martin por sumisión a los 1:16 del segundo rounds en peso paja femenino.

-Joe Solecki venció a Matt Wiman por decisión unánime (30-26, 30-26 y 30-27) en peso ligero.

-Bryce Mitchell derrotó a Matt Sayles por sumisión a los 4:20 del primer round en peso acordado (148.5 lbs).

-Billy Quarantillo venció a Jacob Kilburn por sumisión a los 3:18 del segundo round en peso pluma.

-Tim Means derrotó a Thiago Alves por sumisión a los 2:38 del primer round en peso welter.

Alistair Overeem vs. Jairzinho Rozenstruik se verán las caras en la contienda estelar del UFC Washington. Este evento se realizará en el Capital One Arena el sábado 7 de diciembre e iniciará las 7:00 de la noche (hora peruana) con la cartelera preliminar, mientras que la principal comenzará a las 9:00 de la noche. La velada será transmitida por la señal de Fox Sports.

Por un lado, el inglés Alistair Overeem llega a esta pelea sumando dos triunfos consecutivos y confía en obtener un tercero en esta velada desarrollada en Washington. Mientras tanto, Jairzinho Rozenstruik espera prolongar su invicto de nueve victorias ante uno de los mejores peleadores en su división.

UFC Washington, cartelera principal:

Categoría Luchador 1 vs. Luchador 2 Peso pesado Alistair Overeem vs. Jairzinho Rozenstruik Peso acordado (120.5 lbs) Marina Rodriguez vs. Cynthia Calvillo Peso pesado Stefan Struve vs. Ben Rothwell Peso gallo femenino Aspen Ladd vs. Yana Kunitskaya Peso gallo Cody Stamann vs. Song Yadong Peso gallo Rob Font vs. Ricky Simon

UFC Washington, cartelera preliminar:

Categoría Luchador 1 vs. Luchador 2 Peso welter Thiago Alves vs. Tim Means Peso pluma Billy Quarantillo vs. Jacob Kilburn Peso acordado (148.5 lbs) Bryce Mitchell vs. Matt Sayles Peso ligero Joe Solecki vs. Matt Wiman Peso paja femenino Virna Jandiroba vs. Mallory Martin Peso mediano Makhmud Muradov vs. Trevor Smith

