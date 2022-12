Henry Cejudo revalidó tu título en UFC 249 y anunció su retiro | Fuente: AFP/ Getty Images | Fotógrafo: Douglas P. DeFelice

Tras una extensa polémica sobre si el doble campeón de las artes marciales mixtas de la UFC, Henry Cejudo, continuaría activo o se retiraría, las clasificaciones de esa organización ya no lo tienen en sus listas.La controversia sobre si se retiraba o no surgió después de su última y posiblemente mayor victoria, cuando superó al excampeón de peso gallo, Dominick Cruz.Pero en la más reciente actualización que hizo la promoción de las 135 libras, Cejudo ya no figura como campeón de la división, y ha sido eliminado de la clasificación por completo.Cejudo pasó los últimos dos años ganando el título de peso mosca del aparentemente inmejorable Demetrious Johnson y luego también ganó el cinturón de peso gallo.Pero detrás de sus dos coronas, creció su insatisfacción con el pago que le hacía la UFC.Además de las medidas que consideró indignantes como aceptar un recorte salarial para pelear por el título de peso mosca, a pesar de que aceptó un cambio tardío de rival, de José Aldo a Dominick Cruz, para ayudar a UFC 249 a mantenerse en el camino.

Luego de su sorpresivo anuncio de retirada en ese evento, el presidente de UFC, Dana White, no parecía tan sorprendido o interesado en tratar de convencer a Cejudo de que cambiara de opinión."Dejas que ese tipo (Cejudo) se tome una semana, se vaya a casa o lo que sea que vaya a hacer, y piense en ello", comentó White, el pasado 9 de mayo.Agregó que "y luego, cuando llegamos a casa y volvemos al trabajo el lunes, llamamos a Henry y le decimos '¿Es esto realmente lo que quieres hacer?' Y si la respuesta es sí, la reunión de emparejamiento es el martes, y tendremos otra pelea el martes".Si bien el gerente de Henry Cejudo parecía confiado en que se podría llegar a un acuerdo para mantener a Cejudo cerca, parece que la UFC ha decidido seguir adelante sin él.

(Con información de EFE)