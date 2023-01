Ramiz Brahimaj dio positivo a coronavirus y no estará en la cartelera de este sábado en Las Vegas | Fuente: Instragram @ramizb170

Cambio de planes. Ramiz Brahimaj no participará este sábado en UFC Fight Night de Las Vegas debido a que dio positivo a la prueba COVID-19, pero su rival, Tadashi Sato, no se quedará sin pelear. La organización ya anunció a su reemplazante.

UFC, a través de un comunicado, indicó que el reemplazante de Ramiz Brahimaj será Jason Witt, aunque su ingreso al octágono dependerá de la autorización médica, esto incluye la prueba de descarte del nuevo coronavirus. Es por esta razón que el luchador no participará en el pesaje y careo oficial, que se realizará este viernes.

"Witt hará su debut en UFC después de haber ganado nueve de sus últimos 10 combates, incluidos sus últimos cuatro. Witt, un cinturón marrón brasileño de Jiu-Jitsu, ha terminado siete de sus peleas por sumisión, y otras tres por nocaut", indicó la organización.

UFC Fight Night Las Vegas 4 tiene en la pelea estelar a Dustin Poirier y Dan Hooker en peso ligero. El evento está programado para este sábado, 27 de junio, en el UFC Apex en Las Vegas. Las transmisión está a cargo de ESPN y FOX Sports a partir de las 5pm MEX, COL, PER / 7pm ARG.

Cartelera Principal UFC Las Vegas 4

Dustin Poirier vs. Dan Hooker (peso ligero)Mike Perry vs. Mickey Gall (peso welterBrendan Allen vs. Kyle Daukaus (peso mediano)Gian Villante vs. Maurice Greene (peso completo)Sean Woodson vs. Julian Erosa (peso acordado)

Cartelera preliminar UFC Las Vegas 4

Luis Pena vs. Khama Worthy (peso Ligero)Mara Romero Borella vs. Miranda Maverick (peso mosca)Philipe Lins vs. Tanner Boser (peso completo)Tadashi Sato vs. Jason Witt (peso welter)Jordan Griffin vs. Youssef Zalal (peso Pluma)Kay Hansen vs. Jinh Yu Frey (Peso paja)

Te sugerimos leer