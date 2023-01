Cynthia Calvillo ganó por decisión unánime ante Jessica Eye | Fuente: UFC

En su debut en las 125 libras, Cynthia Calvillo se llevó la victoria por decisión unánime ante Jessica Eye en la velada estelar de UFC Fight Night, que se realizó en el Apex de Las Vegas.

Cynthia Calvillo que logró tumbar al piso a Jessica Eye desde el segundo episodio. Trató de ganar por sumisión, pero su rival aguantaba. Los jueces puntuaron de la siguiente manera (49-46, 49-46 y 48-47).

En la pelea coestelar, Marvin Vettoni sometió en el primer asalto a Karl Roberson. El estadounidense trató de llevar a su rival al piso, pero el italiano le dio vuelta y logra dominar gracias a mataleón.

Resultados de la cartelera estelar de UFC Fight Night Las Vegas

Jessica Eye vs Cynthia Calvillo (peso mosca). Esta pelea es a cinco rounds.

Primer asalto. La pelea ha sido pareja. Hubo intercambio de golpes, pero los de Jessica Eye fueron más contundentes.

Segundo asalto. Cynthia Calvillo tumba a la lona a Jessica Eye, la pone contra la reja y domina la pelea.

Tercer asalto. Los primeros minutos es de intercambio de golpes, pero otra vez Cynthia Calvillo logra tumbar a Eye al piso. Trata de buscar la sumisión, pero no lo logra porque Jessica le agarra el brazo.

Cuarto asalto. Ninguna de las dos atletas había entrando al cuarto episodio. Otra vez Cynthia Calvillo tumba a su rival a la lona y trata de ganar la espalda. Hace una llave, pero sin suerte.

Quinto asalto. Calvillo vuelve a mandar al suelo a Eye. Intenta otra vez la sumisión, pero los jueces finalmente serán los encargados de definir la pelea.

Los jueces dan por ganadora por decisión unánime a Cynthia Calvillo.

Cynthia Calvillo se llevó la victoria por decisión unánime | Fuente: UFC / ESPN

Karl Roberson vs Marvin Vettori (peso medio).

Primer asalto. Marvin Vettori ganó a Karl Roberson por sumisión (4.17). El estadounidense derribó de arranque al italiano, pero este supo darle vuelta y atacar. Lo puso contra la reja y lo llenó de golpes.

Mark Vettori ganó la pelea por sumisión en UFC | Fuente: ESPN / UFC

Charles Rosa vs Kevin Aguilar (peso ligero): Charles Rosa ganó la pelea por decisión dividida.

Andre Fili vs Charles Jourdain (peso pluma): Andre Fili se llevó la pelea ante Charles Jourdain. Los jueces le dieron la victoria por decisión dividida.

Jordan Espinosa vs Mark de la Rosa ( peso gallo): Jordan Espinosa dominó la pelea de inicio a fin y se llevó la victoria por decisión unánime.

Resultados de la cartelera preliminar del UFC Las Vegas

Mariya Agapova vs Hannah Cifers (peso mosca): En su debut en UFC Mariya Agapova ganó por sumisión a Hannah Cifers.

Merab Dvalishivili vs Gustavo López (peso gallo): Merab Dvalishivili se llevó la pelea por decisión unánime.

Julia Ávila vs Gina Mazany (peso gallo): Julia Ávila necesitó tan solo 22 segundos para vencer por nocaut técnico a Gina Mazany.

Tyson Nam vs Zarrukh Adashev (peso gallo): Tyson Nam mandó a dormir a su rival. Ganó la pelea tras un nocaut.

Anthony Ivy vs Christian Aguilera (peso welter): En su debut en UFC, Christian Aguilera ganó por nocaut técnico en el primer asalto.

La acción continúa en Las Vegas. Jessica Eye vs Cynthia Calvillo son las protagonistas de la pelea estelar de UFC Fight Night, que se realizará este sábado 13 de junio, en el UFC Apex, centro de entrenamiento de la organización. Pero no será la única. Son 10 peleas de pura acción.

La cartelera principal está programado para las 8:00 de la noche (hora peruana) y la transmisión por TV lo tendrás en la señal de ESPN y FOX Action (Toda Latinoamerica, con excepción de México y Chile), DAZN en España, Fox Sports 1/ Fox Sports Premium (México y Chile), PPV (Estados Unidos por ESPN+). Las preliminares del evento de UFC empieza a las 6:00 de la tarde (hora peruana). Así que no te puedes perder ningún detalle de este gran evento en la página de RPP.pe.

La ganadora de la pelea entre Jessica Eye vs Cynthia Calvillo se enfrentará a Valentina Shevchenko por el cinturón del peso mosca.

Cartelera estelar de UFC Fight Night Las Vegas

Jessica Eye vs Cynthia Calvillo (peso mosca).Karl Roberson vs Marvin Vettori (peso medio).Charles Rosa vs Kevin Aguilar (peso ligero.Andre Fili vs Charles Jourdain (peso pluma.Jordan Espinosa vs Mark de la Rosa ( peso gallo)Mariya Agapova vs Hannah Cifers (peso mosca)

Cartelera preliminar del UFC Las Vegas

Merab Dvalishivili vs Gustavo López (peso gallo)Julia Ávila vs Gina Mazany (peso gallo)Tyson Nam vs Zarrukh Adashev (peso gallo)Anthony Ivy vs Christian Aguilera (peso welter):

