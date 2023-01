Poirier venció por decisión unánime a Hooker. Tremenda pelea nos regalaron ambos | Fuente: UFC/ ESPN

Dustin Poirier venció a Dan Hooker por decisión unánime en los pesos ligeros de UFC Fight Night. Ambos nos regalaron una gran pelea y que podría ser considerada una de las mejores del año. Ambos intercambiaron golpes, pero el estadounidense logró inclinar la balanza a su favor en los últimos episodios sobre todo en el quinto y último episodio.

La tarjetas de los jueces le dieron la victoria a Dustin Poirier por 48-47, 48-47 y 48-46.

Repasa todos los resultados de UFC Fight Night Las Vegas 4.

El combate fue sangriento, agotador y el control del mismo fue de un lado a otro, pero Poirier preservó su estatus como uno de los mejores pesos ligeros del mundo.Los tres jueces, Sal D'Amato, Derek Cleary y Eric Colon, vieron ganar a Hooker los primeros dos episodio, y Poirier los tres últimos.Colón le dio a Poirier un 10-8 en el cuarto episodio.La tarjeta se llevó a cabo frente a los aficionados en UFC Apex, una instalación al otro lado de la calle del campus corporativo de UFC.Fue el quinto fin de semana consecutivo en que UFC organiza un evento en Las Vegas y la octava desde que regresó de una pausa relacionada con la pandemia del coronavirus el 9 de mayo.Poirier tiene el segundo mayor número de victorias en UFC desde el 2011, con 18, y está empatado con otros dos por el segundo mayor número de victorias en peso ligero de UFC desde 2015, con 10, mientras que Donald Cerrone es el líder en ambas categorías con 23 y 11, respectivamente.El primero y segundo episodios fueron similares. Hooker se desplazó bien sobre el octágono y conectó golpes al cuerpo y patadas duras y bajas a Poirier.Poirier conectó combinaciones difíciles, pero Hooker estaba en control de las acciones.Al final del segundo episodio, Hooker consiguió una combinación que terminó con una gran rodilla contra la jaula.Hooker quiso mantener su impulso en el tercer episodio, pero Poirier reaccionó y controló las acciones.Poirier marcó la pauta a principios del tercero con una gran combinación. Hooker derribó a Poirier, pero éste aterrizó cortándose los codos desde el fondo. En ese momento ambos sangraban por varios cortes en los rostros.En la cuarta ronda, Poirier derribó a Hooker, y el daño más significativo se produjo cuando lo atrapó en una trampa con las piernas.En esa posición Poirier conectó varios golpes duros a la cara.El quinto episodio fue casi lo mismo. Poirier aterrizó combinaciones de golpes duros, y sobrevivió al final.El total de 390 golpes lanzados fue el mayor en una pelea de peso ligero en la historia de la UFC, con Poirier aterrizando 208 por 182 de Hooker.El nativo de Louisiana sólo tiene una derrota en sus últimas ocho peleas.Poirier, de 31 años, posee victorias en su carrera sobre Justin Gaethje, ex campeón de peso pluma de UFC; Max Holloway y el ex campeón de peso ligero Eddie Álvarez.Esta fue la primera pelea de Poirier desde que se sometió a una cirugía de cadera.Hooker (20-9) tuvo una racha ganadora de tres peleas. El nativo de Nueva Zelanda tiene un récord de 7-2 UFC desde que subió al peso ligero en 2017.

Poirier vs. Hooker en UFC | Fuente: ESPN / UFC

Cartelera Principal UFC Las Vegas 4

Dustin Poirier vs. Dan Hooker (peso ligero):

Primer asalto. Los primeros minutos se estudian. Poirier trata de arrinconar a Hooker en la reja para intentar tumbarlo, pero no lo logra. Otra vez el intercambio de golpes, pero no se hacen daño.

Segundo asalto. Poirier lleva a Dan a la reja y trata de hacerle una llave. Regresan al centro del octágono, pero esta vez Hooker logra conectar algunos golpes. Dustin reacciona y conecta en el rostro de su rival, que sangra por la nariz. Pero ahí no queda todo.

En los últimos minutos, Dan logra castigar a Dustin, cuyo rostro se llena de sangre. Realmente lo castigó y la campaña lo salva.

Tercer asalto. Poirier le conecta un derechazo, pero Hooker lo tumba a la lona. Dan trata de conectar algunos golpes. Ambos están cansados y castigados.

Cuarto asalto. Hooker tumba a Poirier e intercambian golpes. El estadounidense logra cambiar de roles y ahora es su turno de golpear al neozelandés. Los dos se han castigado.

Quinto asalto. Poirier es más efectivo en este episodio.

Dustin Poirier se lleva la pelea por decisión unánime.

Mike Perry vs. Mickey Gall (peso welter): En la pelea coestelar, Mike Perry venció por decisión unánime.

Los primeros minutos del primer episodio fue parejo. Ambos conectaron algunos golpes, pero cuando estaba cerca de sonar la corneta, Perry llevó al piso a su rival.

En el segundo asalto, Mickey estuvo cerca de llevarse la pelea por sumisión, pero Perry supo recuperarse y llenar de golpes a su rival. En el tercer y último asalto, la historia cambió y Mike dominó la lucha.

Gian Villante vs. Maurice Greene (peso completo): No fue fácil para Greene quedarse con la victoria ante Villante. Su rival logró tumbarlo al piso y parecía que se llevaba la pelea, pero Maurice le dio vuelta y finalmente ganó por sumisión.

Brendan Allen vs. Kyle Daukaus (peso mediano): Aunque buscó la sumisión de su rival, Brendan Allen se llevó la victoria por decisión unánime.

Brendan Allen se llevó la victoria por decisión unánime. | Fuente: UFC / ESPN

Tadashi Sato vs. Jason Witt (peso welter): El japonés venció por nocaut técnico en el primer asalto (45 segundos) a Jason Witt, a quien le avisaron hace dos días que iba a pelear tras el positivo a coronavirus de Ramiz Brahimaj

Tadashi Sato venció por nocaut técnico a Jason Witt | Fuente: UFC / ESPN

Sean Woodson vs. Julian Erosa (peso acordado): Julian Erosa le quitó el invicto a Sean Woodson tras ganarle la pelea por sumisión.

Cartelera preliminar UFC Las Vegas 4

Luis Pena vs. Khama Worthy (peso Ligero): Khama Worthy ganó por sumisión en el tercer episodio.

Philipe Lins vs. Tanner Boser (peso completo): Tanner Boser venció por nocaut en el primer asalto (2:41).

Kay Hansen vs. Jinh Yu Frey (Peso paja): En su debut, Kay Hansen ganó por sumisión.

Jordan Griffin vs. Youssef Zalal (peso Pluma): Youssef Zalal venció por decisión unánime

Tanner Boser venció por nocaut en el primer asalto | Fuente: ESPN/UFC

UFC: LA PREVIA

El contendiente mundialista Dustin Poirier regresará al octágono por primera vez desde que cayó en septiembre último ante el campeón de peso Ligero de la UFC, Khabib Nurmagomedov, y vuelve con la promesa de demostrar que está listo para una nueva oportunidad cuando se enfrente a Dan Hooker en el evento principal de UFC Fight Night en ESPN knockOut.

‘The Diamond’ Poirier (25-6), había acumulado cinco victorias consecutivas antes de caer con Nurmagomedov el año pasado; sin embargo, no quedó tan atrás en las clasificaciones al ubicarse tercero en el ranking y una victoria representaría quedar un paso más cerca del anhelado campeonato. Para el neozelandés ‘The Hangman’ Hooker (20-8), el reto no es menor y con el triunfo mejoraría su puesto en las listas, actualmente ocupando la quinta posición.

Las acciones en el UFC Apex de Las Vegas incluye combates muy interesantes. Mike Perry se enfrentará con Mickey Gall en peso Welter, y en Mediano, Brendan Allen se verá las caras con Kyle Daukaus. Además, en la categoría máxima, Gian Villante chocará con Maurice Greene, mientras que en peso pactado, Sean Woodson tendrá una buena prueba contra Julian Erosa.

La transmisión contará con el relato de Andrés Bermúdez y el análisis del artemarcialista Gastón ‘Tonga’ Reyno.La cobertura en vivo por ESPN & ESPN Play de esta atractiva cartelera de UFC Fight Night comenzará con las preliminares a las 19:00ARG/URU 18:00BOL/PAR/VEN 17:00COL/ECU/PER, mientras que las estelares están previstas a partir de las 21:00ARG/URU 20:00BOL/PAR/VEN 19:00COL/ECU/PER (Excepto Chile).

POIRIER VS. HOOKER | Fuente: ESPN

Cartelera Principal UFC Las Vegas 4

Dustin Poirier vs. Dan Hooker (peso ligero)Mike Perry vs. Mickey Gall (peso welter)Gian Villante vs. Maurice Greene (peso completo)Brendan Allen vs. Kyle Daukaus (peso mediano)Tadashi Sato vs. Jason Witt (peso welter)Sean Woodson vs. Julian Erosa (peso acordado)

Cartelera preliminar UFC Las Vegas 4

Luis Pena vs. Khama Worthy (peso Ligero)Philipe Lins vs. Tanner Boser (peso completo)Jordan Griffin vs. Youssef Zalal (peso Pluma)Kay Hansen vs. Jinh Yu Frey (Peso paja)

