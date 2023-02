Robert Whittaker venció a Darren Till por decisión unánime en UFC Fight Island | Fuente: UFC / ESPN

El cierre de UFC Fight Island en Abu Dhabi fue espectacular. Robert Whittaker venció a Darren Till por decisión unánime en la pelea estelar de la última jornada del evento de artes marciales mixtas que se realizó en la isla Yas.

Tras cinco episodios, el excampeón de peso mediano se quedó con la victoria tras la decisión de los jueces. Las tarjetas marcaron: 48-47, 48-47, 48-47 y no les faltó razón. El australiano conectó 105 golpes contra 48 de Till. Además, tuvo dos derribos contra ninguno de su rival.

Robert Whittaker vs Darren Till: peso mediano.

Primer asalto. El primer minuto fue de estudio, pero Till comenzó a dominar el centro del octágono. Además logró derribar a Whittaker, que se levantó rápido.

Segundo asalto. Las cosas cambiaron en este segundo episodio. Robert Whittaker conectó y mandó al suelo Till. Aprovechó el momento para castigarlo, pero Darren se logró levantar al final.

Tercer asalto. Buena defensa de Whittaker, que logra esquivar los golpes que lanza Till.

Cuarto asalto. Whittaker no se apura, espera tranquilo, ha conectado algunos golpes.

Quinto asalto. En el último minuto, Whittaker derriba a Till y lo arrincona contra la reja. Se acabó la pelea.

Resultados de la cartelera principal de UFC

Mauricio Rua vs Antonio Rogerio Nogueira: peso semipesado: En la batalla de leyendas, la victoria fue para 'Shogun' Rua por decisión dividida. Las tarjetas de los jueces 29-28, 28-29, 29-28.

El legendario Antonio ‘Minotauro’ Nogueira, otrora campeón interino de peso Pesado de la UFC, subió al octágono por primera vez desde el 1° de agosto de 2015. Al finalizar aseguró que esta sería su última pelea. Era la tercera vez que se veían la cara y la tercera vez que perdía.

Mauricio Rua venció por decisión dividida a Antonio Rogerio Nogueira | Fuente: ESPN/ UFC

Fabricio Werdum vs Alexander Gustafsson: peso pesado. Victoria del brasileño Fabricio Werdum, quien terminó la pelea en el primer asalto (2:30). Consiguió derribar a Gustafsson y en el suelo decidió realizar una llave de brazo para lograr la sumisión de su rival.

Fabricio Werdum vence por sumisión a Alexander Gustafsson en el peso pesado. | Fuente: ESPn / UFC

Carla Esparza vs. Marina Rodríguez: Victoria de la estadounidense por decisión dividida. Durante los tres asaltos, los jueces vieron que la pelea fue pareja. La tarjetas 30-27, 28-29 y 29-28. De esta manera, Carla Esparza, que terminó con el arco de la ceja hinchado, le quitó el invicto a Rodríguez.

Victoria de Carla Esparza sobre Marina Rodríguez | Fuente: UFC

Paul Craig vs. Gadzhimurad Antigulov: El escocés Paul Craig se llevó la victoria por sumisión, la número de 12 de su carrera. Lo finalizó con un triángulo. Todo ocurrió en el primer round (2:06)

Alex Oliveira vs. Peter Sobotta: Después de tras asaltos, el brasileño Alez Oliveira ganó la pelea por decisión unánime. Las tarjetas de los jueves no dejan dudas: 30-27, 30--27 y 30-27.

Khamzat Chimaev vs. Rhys McKee: Khamzat Chimaev acabó en el primer asalto con Rhys McKee. Le ganó por nocaut técnico tras llevarlo al piso, ponerlo contra la reja y castigarlo.

Resultados de la cartelera preliminar de UFC Fight Island 3

Francisco Trinaldo vs. Jai Herbert: Trinaldo venció por nocaut técnico a Jai Herbert en el tercer asalto (1:30). EL brasileño mandó a dormir de un golpe a su rival.

Nicolás Dalby vs. Jesse Ronson: El danés Jesse Ronson ganó la pelea por sumisión. Le hizo un mataleón (estrangulación) a Nicolás Dalby en el primer episodio.

Tom Aspinall vs. Jake Collier: El inglés Tom Aspinall debutó en UFC con una tremenda victoria. Ganó por nocaut a Jaker Collier.

Movsar Evloev vs. Mike Grundy: El ruso Movsar Evloev venció por decisión unánime a Mike Grundy. Tras los tres asaltos, los jueces decidieron 29-28, 30-27, 30-27

Tanner Boser vs. Raphael Pessoa: El canadiense Tanner Boser ganó la pelea al brasileño por la vía del nocaut. Lo castigó en el segundo asalto (2:36).

Bethe Correira vs. Pannie Kiazad: La sueca Pannie Kianzad venció por decisión unánime. La tarjetas marcaron 28-29, 27-30, 27-30

Ramazan Emeev vs. Niklas Soize: El ruso Ramaza Emeev se quedó con la victoria por decisión unánime. Las tarjetas marcaron 29-28, 30-27, 30-27

Nathaniel Wood vs. John Casteneda: El inglés Nathaniel Wood ganó la pelea por decisión unánime. Las tarjetas marcaron 30-27, 30-27, 30-27

LA PREVIA UFC

Dicen que las despedidas son tristes, pero esta no debe de serlo. Este sábado, 25 de julio, se realizará el cierre de UFC Fight Island, evento que se realizó por todo lo alto y cumpliendo todos los protocolos de sanidad para evitar el contagio del nuevo coronavirus en la isla Yas de Abu Dhabi. Las tres veladas son una gran muestra del éxito y la última fecha no debe ser la excepción. En esta ocasión, en la cartelera principal están Robert Whittaker vs Darren Till en peso medio, pero no será el único atractivo. En el coestelar están Fabricio Werdum, quien se medirá con el Alexander Gustafsson

Son 13 peleas, una de ellas será un campeonato. Así que no te puedes ningún detalle de este gran evento en la página de RPP.pe. La cartelera principal está programado para las 7:00 de la noche (hora peruana) y la transmisión por TV lo tendrás en la señal de ESPN y FOX Action (Toda Latinoamerica, con excepción de México y Chile), DAZN en España, Fox Sports 1/ Fox Sports Premium (México y Chile), PPV (Estados Unidos por ESPN+). Las preliminares del evento de UFC empieza a las 4:00 de la tarde (hora peruana).

Robert Whittaker vs. Darren Till, EN VIVO: así van las apuestas

Casa de apuestas Robert Whittaker Darren Till Doradobet 1.72 2.14 Inkabet 1.75 2.08 Apuesta Total 1.70 2.15 Betsafe 1.74 2.14 Betsson 1.74 2.14

El australiano Robert ‘The Reaper’ Whittaker (20-5) arriesgará en The Fight Island de Abu Dhabi la primera posición que ocupa en la clasificación de los pesos Medianos, cuando se mida con el británico Darren Till (18-2), quinto en las listas, en espera de lograr la victoria y colocar su nombre como el próximo contendiente del campeón Israel Adesanya.

En la batalla semifinal, el legendario Antonio ‘Minotauro’ Nogueira (23-9), otrora campeón interino de peso Pesado de la UFC, subirá al octágono por primera vez desde el 1° de agosto de 2015, para medirse en la división de los semipesados a Mauricio Rua (26-11), mientras que en la atracción especial de la velada, el excampeón brasileño Fabricio Werdum (23-8-1) se medirá con el sueco Alexander Gustafsson (18-6) en la categoría de los pesos Pesados.

