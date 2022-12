Conor McGregor se colocó en el segundo lugar en el ranking de los mejores de la UFC | Fuente: Twitter Conor McGregor

No hay duda que Conor McGregor genera polémica no solo cuando habla, sino también escribe en sus redes sociales. The Notorious elaboró un ranking de los mejores peleadores de la UFC. Y, él -obviamente- se incluye y omite a otros como Khabib Nurmagomedov, actual campeón del peso ligero.

"Entre dos divisiones, siendo campeón en una, Anderson Silva es el número 1 de todos los tiempos en la MMA", tuiteó McGregor, pero la lista no terminó ahí.

En segundo lugar se colocó él. "Entre tres divisiones, siendo campeón en dos, yo soy el número 2 si es que no estoy empatado con el 1. Sin embargo, estoy en activo y el número 1 está totalmente asegurado al final de mi carrera. Y fácilmente", añadió.

Su ranking se completó con Georges St Pierre y Jon Jones, en el tercer y cuarto lugar.

Los amantes de las artes marciales mixtas le escribieron y le señalaron que faltaba en esa lista Khabib Nurmagomedov.

Uno de los peleadores que no estuvo de acuerdo con el ranking de McGregor fue Jon Jones, pero no quiso entrar en polémica. "Voy a dejar que los hinchas hablen por mí", dijo.

