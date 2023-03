Khabib Nurmagomedov ganó por sumisión a Conor McGregor el 6 de octubre de 2018 | Fuente: @TeamKhabib

Tras la victoria por nocaut de Justin Gaethje ante Tony Ferguson en UFC 249, el peleador irlandés Conor McGregor, a través de su cuenta de Twitter, expresó su deseo de enfrentarse al ganador del título mundial interino de peso ligero. No solo eso. También le puso la puntería a Khabib Nurmagomedov, con quien tuvo un cruce en la popular red social.

Sus primeros dardos fueron para Justin Gaethje, a quien amenazó. "¡Los fanáticos hacen el deporte! “¡Los fanáticos hacen el deporte! Vi la otra noche el evento y estaba en contra de ingresar al octágono sin ellos. Pero será un jodido placer para mí mostrar la potencia que poseo en un ambiente sin ruido. Yo y Justin somos los siguientes, ya que Khabib es el luchador de botellas más grande del juego. Lo garantizo", escribió McGregor en Twitter.

"Justin, no hay peligro en un hombre que abraza las piernas, todos lo sabemos. Intenta bailar alrededor de cuál es la verdadera amenaza aquí todo lo que quieras. Voy a matarte. Tus dientes. Esos los voy a poner en un collar. ¿Hablar de mis habilidades como padre? Estás muerto", agregó.McGregor puede haberse estado refiriendo a un tuit de Gaethje en septiembre de 2019 en el que peleador estadounidense lo llamó mal humano, padre y esposo". McGregor, de 31 años, también elogió la dureza de Ferguson, a pesar de haber perdido.

Ataque contra Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor estaba con ganas de escribir porque acto seguido le pegó a Nurmagomedov: "Khabib, eres una auténtica vergüenza. Corriendo, escondiéndote como una rata, como de costumbre. Como he dicho varias veces. Como hemos podido ver varias veces. A través del cristal se confirmó lo que siempre se supo. 'Sin comentarios' jajaja. Una vergüenza para la verdadera lucha".

La respuesta de Khabib Nurmagomedov no tardó en llegar. Y, como aquel octubre de 2018, le devolvió el golpe. "Sí, nos acordamos de ti, fuiste tan amable esa noche... Sé el mismo, no seas falso", indicó el ruso. Este mensaje llegó junto a una foto del combate.

Pero los ataques no terminan aquí. Hay más. "¿Agarrar las piernas? ¿Has olvidado cómo te derribé o escribes los tuits borracho? Te superé en golpes, me deshice de ti en la lucha libre, te destruí por completo en los forcejos. Te hice tomar aire con tus manos y al final te rendiste. Por último, no olvides tus palabras: 'es solo negocio'".

Khabib siguió soltando derechazos, pero esta vez algo más escueto. "¿No te gustan las piernas?"

Para terminar la historia, Conor McGregor lanzó un mes como su posible vuelta a los octágonos. El enfrentarimiento serìa ante Justin Gaethje o Khabib Nurmagomedov

Te sugerimos leer