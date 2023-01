Nurmagomedov vs. McGregor | Fuente: AFP

En octubre del año pasado, Khabib Nurmagomedov defendió su título de Peso Ligero de la UFC ante Conor McGregor. El ruso se impuso al irlandés en cuatro asaltos y se quedó con el cinturón por sumisión.

Sin embargo, aunque ya han pasado 11 meses desde aquel enfrentamiento, el vigente campeón no supera la rivalidad. "Nunca se va a terminar. Nunca. Incluso si nos vemos en algún lugar, vamos a pelear, 100%. No importa si alguno va a la cárcel o algo así. No me da miedo. Ellos van al hospital y nosotros a la policía. Así es", dijo en entrevista con ESPN.

Por otro lado,el además poseedor del vigente invicto más largo de las MMA, con 27 victorias, descartó algún interés en una posible revancha con Conor McGregor. "No pienso que eso pueda suceder. Ese tipo tiene que volver y tener una racha de nueve o 10 victorias. Recién ahí peleamos. Quizá las personas que ven esta entrevista pensarán 'ah, él piensa eso pero si la UFC ofrece millones de dólares por pelear con Conor, lo toma'. No. Pelea. Vuelve y muestra quién eres", agregó.

"Dana White (presidente de la UFC) no necesita llamarme. Hablamos a veces, es un buen tipo, pero que no me hable sobre esa loca pelea. Yo quiero pelear con hombres de verdad, Dustin Power, Tony Ferguson, o uno de los más grandes de la historia, Georges St-Pierre. Quiero pelear con ellos, no quiero pelear con un tipo que nunca gana", sentenció.

Antecedentes

El enfrentamiento del último octubre fue un escándalo. Empezó en la previa, con distintas agresiones. En una ocasión,el irlandés atacó un bus en el que viajaba el rival. Los insultos no faltaban. Aunque es común en este tipo de peleas, la situación estaba en otro nivel. Y todo culminó con una batalla campal al finalizar el cuarto asalto.

Desde la derrota ante el ruso, Conor McGregor no sube al octógono. De hecho, en marco anunció su retiro. Por su parte, el ruso de 30 años volverá al ring tras la suspensión post conflicto en el T-Mobile de Las Vegas.La siguiente pelea de Khabib Nurmagomedov será el 7 de septiembre en Abu Dabi, contra el campeón interino Dustin Poirier (USA), en la categoría ligero de UFC.

