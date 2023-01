x | Fuente: Instagram @dandoiscindy

La pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado económicamente a todos de una u otra forma. Muchas personas han perdido sus trabajos o se han visto obligados al cierre de sus negocios. Tal es el caso de la luchadora belga Cindy Dandois, quien tuvo que cerrar su gimnasio y buscar una alternativa para conseguir ingresos: entró al mundo del contenido para adultos.

Cindy Dandois, de 35 años, es conocida en el mundo de las artes marciales mixtas. Ha luchado en UFC, en Rizin Fighting Federation y es invicta en FC y en Bellator MMA. Actualmente competía en PFL (Professional Fighters League), pero la pandemia hizo que también se cancelen las peleas.

“Perdí mi gimnasio durante este confinamiento por el coronavirus. Sin ayuda de nuestro gobierno y con mis peleas canceladas, me ha dejado con grandes problemas financieros", escribió Dandois en sus redes sociales.

La luchadora en su publicación también cuenta que abrió una cuenta en el portal de contenido para adultos de pago. "Decidió abrir una cuenta en 'Only Fans' para poder recolectar el dinero para volver a abrir el gimnasio y devolverles a los jóvenes su hogar", explicó.

Este no es el primer caso de una deportista que entra al mundo del contenido para adultos. Hace unas semanas la australiana Renee Gracie dejó las carreras de autos para entrar al cine erótico. "Ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida. Me ha puesto en una posición financiera que nunca podría haber soñado y realmente lo disfruto", contó al Daily Telegraph.

