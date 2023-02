Calvin Kattar ganó por decisión unánime | Fuente: UFC/ESPN

La segunda jornada de UFC Fight Island no nos decepcionó. El evento que se realiza en la isla Yas en Abu Dhabi nos regaló once vibrantes combates. En la pelea principal, el estadounidense Calvin Kattar se llevó la victoria por decisión unánime ante Dan Ige.

Durante los cinco episodios, Calvin Kattar se mostró muy preciso a la hora de castigar a su oponente sobre todo el quinto y último round que lo mandó a la lona. Tan solo el segundo asalto, Dan Ige, que terminó con el pómulo hinchado, se le vio superior.

Al final, las tarjetas de los jueces fueron 49-16, 49-46 y 48 -47.

Tim Elliott vs. Ryan Benoit (peso mosca): Tim Elliott venció por decisión unánime a Ryan Benoit, quien pensó que se llevaba a victoria sobre todo porque pegó más en los primeros episodios. Aunque Elliott resistió muy bien y llevó la pelea al piso buscando la sumisión.

Jimmier Rivera vs. Cody Stamann (peso pluma): Jimmier Rivera ganó la pelea por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces: 30-27, 30-27, 29-28. Pelea muy pareja.

Molly Mccann vs. Taila Santos (peso mosca): Taila Santos ganó por decisión unánime a Molly MccCann por 30-27, 30-27, 30-27. Dominio total de la brasileña.

Abdul Razak Alhassan vs. Mounir Lazzez (peso welter). Mounir Lazzez, finalmente, tuvo su recompensa y se llevó la victoria por decisión unánime por 30-27, 30-27, 29-28. Los primeros minutos de la pelea, su rival salió con todo y le conectó varios golpes. Él resistió, y contragolpeó y derribó Alhassan, que no se rendía. El combate estuvo muy cerrado o parejo.

John Phillips vs. Khamzat Chimaev (peso medio): Khamzat Chimaev venció por sumisión en el segundo asalto. De arranque buscó el dominio. derribó a su rival de un takedown para castigarlo. Luego, abraza con sus piernas para que no se mueva y terminar con Phillips.

Ricardo Ramos vs. Lerone Murphy (peso pluma): Lerone Murphy se llevó la victoria por nocaut técnico en el primer asalto. El inglés derribó a su rival y lo castigó en el piso hasta quedarse con el triunfo.

Modetas Bukauskas vs. Andreas Michailidis (peso semipesado): En los últimos segundos del primer asalto, Modetas Bukauskas venció por nocaut técnico al griego Andreas Michailidis, a quien golpeó detrás de la nuca con los codos. El juez pese a estar al costado no detuvo la pelea. Se vuelve a generar la polémica.

Jared Gordon vs. Chris Fishgold (peso pluma): Jared Gordon ganó la pelea a Chris Fishgold por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces: 30-26, 30-26, 30-26.

Diana Belbita vs. Liana Jojua (peso mosca): Liana Jojua ganó por sumisión en el primer asalto a la rumana Diana Belbita.

Jack Shore vs. Aaron Phillps (peso gallo): Jack Shore se mantiene invicto al someter a Aaron Phillips con un Rear Naked Choke (una de las estrangulaciones más usadas en las artes marciales mixtas) en el segundo episodio.

Tras el éxito de UFC 251, organizado por el Ultimate Fighting Championship (UFC) en la isla Yas de Abu Dhabi, los eventos de artes marciales mixtas no se detienen. Ahora tendremos frente a frente a Calvin Kattar y a Dan Ige.

Kattar llega a esta pelea como el número seis de la clasificación. En tanto, Ige se ubica en el décimo puesto. Tendremos un combate imperdible.

Aquì te dejamos todos los detalles que debes de saber de la segunda velada en la isla Yas de Abu Dhabi.

Calvin Kattar vs Dan Ige: ¿Quién es favorito en las casas de apuestas?

Casas de apuestas Calvin Kattar Dan Ige Doradobet 1.33 3.35 Inkabet 1.33 3.30 Teapuesto 1.28 2.95 Betsson 1.35 3.33 Betsafe 1.35 3.33 ApuestaTotal 1.33 3.30

Fecha y hora de la pelea Calvin Kattar vs. Dan Ige

Calvin Kattar vs. Dan Ige se verán las caras el el miércoles, 15 de julio. La velada de la cartelera principal de UFC Fight Island se realizará en la Isla Yas de Abu Dhabi. Los preliminares empiezan a las 6:00 de la tarde (hora peruana). A las 9:00 p.m. será la cartelera principal.

Canales que transmitirán EN VIVO Calvin Kattar vs. Dan Ige

La pelea por la división de las 145 libras EN DIRECTO será transmitido por ESPN (Para Sudamérica, excepto Chile), ESPN 2 (Centroamérica, excepto México), FOX Sports (México y Chile) . Y Estados Unidos PPV. Todos los detalles de esta pelea lo tendrás en la página web de RPP.pe

Cartelera principal

Calvin Kattar vs. Dan Ige (peso pluma)Tim Elliott vs. Ryan Benoit (peso mosca)Jimmier Rivera vs. Cody Stamann (peso pluma)Molly Mccann vs. Taila Santos (peso mosca)Abdul Razak Alhassan vs. Mounir Lazzez (peso welter)

Cartelera preliminar

John Phillips vs. Khamzat Chimaev (peso medio)Ricardo Ramos vs. Lerone Muyphy (peso pluma)Modetas Bukauskas vs. Andreas Michailidis (peso semipesado)Jared Gordon vs. Chris Fishgold (peso pluma)Diana Belbita vs. Liana Jojua (peso mosca)Jack Shore vs. Aaron Phillps (peso gallo)

Calvin Kattar vs. Dan Ige: horarios en el mundo

Países Hora Perú 6:00 p.m Colombia 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. México 6:00 p.m. Panamá 6:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. Venezuela 7:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. República Dominicana 7:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Nicaragua 5:00 p.m. Guatemala 5:00 p.m. El Salvador 5:00 p.m. Honduras 5:00 p.m. Costa Rica 5:00 p.m. Estados Unidos (Las Vegas) 4:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 7:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 7:00 p.m.

