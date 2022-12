Ver la fecha, hora y canales del UFC 255 con Figueiredo vs Perez y Shevchenko vs Maia. | Fuente: UFC

Deiveson Figueiredo necesitó menos de dos minutos para demostrar que sigue siendo el rey en el peso mosca de UFC. El brasileño sometió a Alex Pérez en el primer asalto en el APEX de Las Vegas y retuvo el cinturón de campeón mundial de la categoría.

Alex Pérez trató de sorprender a Deivenson Figueiredo con patadas abajo e intenta tumbarlo, pero el brasileño no lo permite y busca una llave de pierna. El estadounidense trata de dominar en el piso al sudamericano, pero este le da vuelta, le agarra el cuello y lo domina con una guillotina. La pelea terminó en menos de dos minutos.

Esta es la octava victoria por sumisión de Deiveson Figueiredo.

Su próxima pelea sería con el mexicano Brandon Moreno, quien en la velada de UFC 255 se quedó con la victoria por la vía del nocaut y tan solo necesitó el primer asalto: derribó a Royval, lo dominó y lo noqueó. Acabó con su rival cuando faltaba un segundo para que suene la campana.

UFC 255: resultados de la cartelera principal

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia: La pelea se la llevó Valentina Shevchenko por la vía de la decisión unánime.

Quinto asalto: La única forma que Maia se lleve la pelea era por nocaut o finalización, pero no lo logró. Valentina Shevchenko sacó patadas y golpes certeros contra la brasileña.

Cuarto asalto: Domina Valentina Shevchenko en el suelo. Maia opone resistencia cuando están de pie, 'The Bullet' la manda al suelo y domina.

Tercer asalto: Después de un minuto de estudio y de algunas combinaciones de derecha e izquierda, Valentina logra tumbar a Maia a la lona. Domina a su rival abajo.

Segundo asalto: Valentina volvió a tumbar a su rival a la lona, aunque esta vez la brasileña logra pararse rápidamente y la arrincona en la reja. ‘The Bullet’ vuelve a tumbar a Jennifer Maia, pero esta vez logra dominar a Valentina, no la deja pararse y la tiene en el piso.

Primer asalto: De arranque, Valentina Shevchenko derribó a Jennifer Maia para buscar la sumisión, pero la brasileña la abraza con las piernas para evitar que la castiquen con grand and pund. La peruana domina el primer round.

Shevchenko domina en el piso a Maia | Fuente: UFC / ESPN

Mike Perry vs. Tim Means: Tim Means venció por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron 28-29, 28-29, 27-30. A Perry también lo sancionaron económicamente por llegar pasado de su peso.

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo: Chookagian se llevo la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas fueron 30-27, 30-27, 30-27.

Maurício Rua vs. Paul Craig: El escocés Paul Craig derrotó a Mauricio Rua por la vía del nocaut en el segundo asalto (2:36). Paul Craig derribó al brasileño y en el suelo lo castigó con golpes de ambas manos, hasta que el árbitro paró la pelea.

Paul Craig venció a Maurício Rua por la vía de nocaut | Fuente: UFC / ESPN

UFC 255: resultados de las peleas preliminares

Brandon Moreno vs. Brandon Royval: El mexicano Brandon Moreno se quedó con la victoria por la vía del nocaut y tan solo necesitó el primer asalto: derribó a Royval, lo dominó y lo noqueó. Acabó con su rival cuando faltaba un segundo para que suene la campana. El azteca podría pelear por el título de la división (peso mosca) contra el ganador entre Figueiredo y Perez.

Brandon Moreno venció a Brandon Royval | Fuente: UFC / ESPN

Joaquin Buckley vs. Jordan Wright: Joaquin Buckley lo hizo de nuevo y se llevó la victoria por nocaut en el segundo asalto (0.18). Hace un mes, noqueó con una patada giratoria a Impa Kasangana.

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski: La luchadora, nacionalizada peruana, ganó por la vía del nocaut en el segundo episodio (0.26). Antonina Shevchenko castigó a su rival con un grand and pound.

Daniel Rodrigues vs Nicolas Dalby: El danés Nicolas Dalby se llevó por victoria por la vía de decisión unánime (28-29, 28-29, 27-30)

Shevchenko venció por la vía del nocaut a Lipski | Fuente: UFC / ESPN

UFC 255: Resultados pre-preliminares

Alan Jouban vs. Jared Gooden: Alan Jouban se quedó con la victoria por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus: Kyle Daukaus se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime (30-26, 30-27, 30-27)

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov: El luchador de Hong Kong, Sasha Palatnikov, debutó con el pie derecho en la UFC al vencer por la vía del nocaut a Louis Cosce. Lo hizo en el tercer asalto.

LA PREVIA

UFC 225 EN VIVO: no te pierdas las peleas entre Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez (título peso mosca masculino) y Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia (título peso mosca femenino) este fin de semana desde el UFC APEX en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Revisa aquí ONLINE y EN DIRECTO la fecha, hora y canales TV de transmisión de este tremendo evento.

El UFC 255 será este sábado 21 de noviembre y la cartelera principal está programada para que empiece a las 10:00 p.m. en horario peruano. Para toda Latinoamérica, el evento irá por la señal de la cadena internacional ESPN.

Además de las peleas principales del UFC 255 que tendrá como protagonistas a Deiveson Figueiredo y Valentina Shevchenko, también veremos en acción por el peso ligero a Mike Perry vs. Tim Means.

UFC 255: fecha, hora y canales de transmisión de cartelera principal

Perú (10:00 p.m.) - ESPN

México (9:00 p.m.) - FOX Premium

Ecuador (10:00 p.m.) - ESPN

Colombia (10:00 p.m.) - ESPN

Argentina (12:00 a.m.) - ESPN

Chile (12:00 a.m.) - ESPN

Estados Unidos (10:00 p.m.) - ESPN+ vía PPV

Deiveson Figueiredo tiene un récord de 8-1 en el octágono del UFC y 19-1 a nivel de las MMA, pero Alex Pérez no se la va a poner tan fácil y quiere dar la sorpresa en tierras estadounidenses.

Por otro lado, todo Perú estará a la expectativa en relación a lo que pueda hacer Valentina Shevchenko frente a Jennifer Maia. La peruana viene de noquear a sus últimas rivales y es favorita dentro de las casas de apuestas.

UFC 255: cartelera completa del evento

Principal

Deiveson Figueiredo vs. Alex PérezValentina Shevchenko vs. Jennifer MaiaMike Perry vs. Tim MeansKatlyn Chookagian vs. Cynthia CalvilloMaurício Rua vs. Paul Craig

PreliminaresBrandon Moreno vs. Brandon RoyvalJoaquin Buckley vs. Jordan WrightAntonina Shevchenko vs. Ariane LipskiDaniel Rodrigues vs Nicolas Dalby

Pre-preliminaresAlan Jouban vs. Jared GoodenKyle Daukaus vs. Dustin StoltzfusLouis Cosce vs. Sasha Palatnikov

Te sugerimos leer