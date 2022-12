Valentina Shevchenko retuvo su título de peso mosca de UFC | Fuente: ESPN

Sigue siendo la reina. Valentina ‘The Bullet’ Shevchenko retuvo su título de campeón de peso mosca de la UFC en el APEX de Las Vegas al derrotar a la brasileña Jennifer Maia en UFC 255.

La peruana se quedó con el cinturón tras imponerse a la brasileña por decisión unánime. 'The Bullet' dominó la pelea, con excepción del segundo episodio que Maia reaccionó.

Valentina Shevchenko, nacida en Kirguistán y nacionalizada peruana, es la soberana absoluta de la categoría que lo obtuvo por primera vez en diciembre de 2018 cuando venció a Joanna Jedrzejczyk en UFC 231.

En la pelea por el título de peso mosca masculino, Deiveson Figueiredo se llevó la victoria por la vía de la sumisión. El brasileño necesitó tan solo un round para vencer a Alex Pérez.

UFC 255: resultados de la cartelera principal

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia:

Quinto asalto: La única forma que Maia se lleve la pelea era por nocaut o finalización, pero no lo logró. Valentina Shevchenko sacó patadas y golpes certeros contra la brasileña.

Cuarto asalto: Domina Valentina Shevchenko en el suelo. Maia opone resistencia cuando están de pie, 'The Bullet' la manda al suelo y domina.

Tercer asalto: Después de un minuto de estudio y de algunas combinaciones de derecha e izquierda, Valentina logra tumbar a Maia a la lona. Domina a su rival abajo.

Segundo asalto: Valentina volvió a tumbar a su rival a la lona, aunque esta vez la brasileña logra pararse rápidamente y la arrincona en la reja. ‘The Bullet’ vuelve a tumbar a Jennifer Maia, pero esta vez logra dominar a Valentina, no la deja pararse y la tiene en el piso.

Primer asalto: De arranque, Valentina Shevchenko derribó a Jennifer Maia para buscar la sumisión, pero la brasileña la abraza con las piernas para evitar que la castiquen con grand and pund. La peruana domina el primer round.

Shevchenko domina Maia | Fuente: UFC / ESPN

Mike Perry vs. Tim Means: Tim Means venció por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron 28-29, 28-29, 27-30. A Perry también lo sancionaron económicamente por llegar pasado de su peso.

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo: Chookagian se llevo la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas fueron 30-27, 30-27, 30-27.

Maurício Rua vs. Paul Craig: El escocés Paul Craig se cobró la revancha y derrotó a Mauricio Rua por la vía del nocaut en el segundo asalto (2:36). Paul Craig derribó al brasileño, lo tomó de la esálda y en el suelo lo castigó con golpes de ambas manos, hasta que el árbitro paró la pelea.

Graig | Fuente: UFC / ESPN

UFC 255: resultados de las peleas preliminares

Brandon Moreno vs. Brandon Royval: El mexicano Brandon Moreno se quedó con la victoria por la vía del nocaut y tan solo necesitó el primer asalto: derribó a Royval, lo dominó y lo noqueó. Acabó con su rival cuando faltaba un segundo para que suene la campana. El azteca podría pelear por el título de la división (peso mosca) contra el ganador entre Figueiredo y Perez.

Brandon Moreno venció a Brandon Royval | Fuente: UFC / ESPN

Joaquin Buckley vs. Jordan Wright: Joaquin Buckley lo hizo de nuevo y se llevó la victoria por nocaut en el segundo asalto (0.18). Hace un mes, noqueó con una patada giratoria a Impa Kasangana.

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski: La luchadora, nacionalizada peruana, ganó por la vía del nocaut en el segundo episodio (0.26). Antonina Shevchenko castigó a su rival con un grand and pound.

Daniel Rodrigues vs Nicolas Dalby: El danés Nicolas Dalby se llevó por victoria por la vía de decisión unánime (28-29, 28-29, 27-30)

Schevchenko venció por nocaut técnico a Lipski | Fuente: UFC / ESPN

UFC 255: Resultados pre-preliminares

Alan Jouban vs. Jared Gooden: Alan Jouban se quedó con la victoria por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus: Kyle Daukaus se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime (30-26, 30-27, 30-27)

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov: El luchador de Hong Kong, Sasha Palatnikov, debutó con el pie derecho en la UFC al vencer por la vía del nocaut a Louis Cosce. Lo hizo en el tercer asalto.

UFC | Fuente: UFC

LA PREVIA

La carismática peruana Valentina ‘The Bullet’ Shevchenko (19-3) hará una defensa más del campeonato de peso Mosca de la UFC cuando se enfrente con la brasileña Jennifer Maia (18-6) en la atracción principal del UFC 255 desde Las Vegas, mientras que en otra batalla de campeonato, el enrachado Deiveson ‘Deus da guerra’ Figueiredo (19-1) va a exponer ante Alex Pérez (24-5) por primera vez el campeonato Mosca que ganó en julio pasado.

En una pelea que ha llamado también la atención, el mexicano Brandon Moreno (17-5-1) tendrá una sólida prueba ante Brandon Royval en la categoría de peso Mosca, que podría llevar al ganador a disputar pronto el campeonato de la división. Además, como parte de la porción estelar de la velada, Mike Perry (14-6) se verá las caras con Tim Means (30-12-1) en Welter, mientras que Katlyn Chookagian (14-4) enfrentará a Cynthia Calvillo (9-1-1) en Mosca, y Mauricio Rúa (27-11-1) irá ante Paul Craig (13-4-1) en Semipesado

Fecha y hora del Valentina Shevchenko vs. Jeniffer Maia

Valentina Shevchenko vs. Jeniffer Maia verán la caras este sábado, 21 de noviembre, en UFC APEX de Las Vegas. La acción empieza a las 6:30 p.m. (hora peruana) con las preliminares. La cartelera principal se iniciará a las 10:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitiran EN VIVO el Valentina Shevchenko vs. Jeniffer Maia

La pelea por el título unificado EN DIRECTO será transmitido por ESPN (Para Sudamérica, excepto Chile), ESPN (Centroamérica, excepto México), Fox SPORTS (México y Chile) DAZN (España). Y Estados Unidos ESPN+. Todos los detalles de esta pelea lo tendrás en la página web de RPP.pe.

UFC 255: cartelera completa del evento

Deiveson Figueiredo vs. Alex PérezValentina Shevchenko vs. Jennifer MaiaMike Perry vs. Tim MeansKatlyn Chookagian vs. Cynthia CalvilloMaurício Rua vs. Paul Craig

PreliminaresBrandon Moreno vs. Brandon RoyvalJoaquin Buckley vs. Jordan WrightAntonina Shevchenko vs. Ariane LipskiDaniel Rodrigues vs Nicolas Dalby

Pre-preliminaresAlan Jouban vs. Jared GoodenKyle Daukaus vs. Dustin StoltzfusLouis Cosce vs. Sasha Palatnikov

