No falta nada para ver en acción a Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal en el octágono de la isla Yas de Abu Dhabi. Y no será una pelea cualquiera. Será por el título de peso welter de UFC 251. Ya saben, todos los amantes de las artes marciales mixtas tienen una cita este sábado, a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión por TV estará a cargo de ESPN.

Pero cómo llegan a esta pelea Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal. No te preocupes, aquí te lo detallamos.

Kamaru ‘The Nigerian Nightmare’ Usman (16-1) llegará con 15 victorias consecutivas a exponer por segunda vez el campeonato de peso welter ante el tercer clasificado

Jorge ‘Gamebred’ Masvidal (35-13), estadounidese de padre cubano y madre peruana, llega con tres victorias consecutivas. Pese a que venía entrenando normalmente, su participación en UFC 251 fue confirmada con poco tiempo de anticipación, tras ser elegido cuando Gilbert Burns dio positivo por Covid-19.

¿Quién es favorito en la casas de apuestas?

Casa de apuesta Kamaru Usman Jorge Masvidal Apuesta Total 1.40 2.95 Inkabet 1.42 2.85 Betfase 1.40 3.05 Doradobet 1.41 2.95 Betsson 1.40 3.05 Te apuesto 1.35 2.60

Cartelera principal UFC 251

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

Petr Yan vs. Jose Aldo

Jessica Andrade vs. Rose Namajunas

Paige VanZant vs. Amanda Ribas

Cartelera preliminar UFC 251

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs. Danny Henry

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant

El primer nocaut de la noche fue de David Grant contra Martin Day.

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal: horarios en el mundo

Países Hora Perú 5:00 p.m Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. México 5:00 p.m. Panamá 5:00 p.m. Chile 6:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Paraguay 6:00 p.m. República Dominicana 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Nicaragua 4:00 p.m. Guatemala 4:00 p.m. El Salvador 4:00 p.m. Honduras 4:00 p.m. Costa Rica 4:00 p.m. Estados Unidos (Las Vegas) 3:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 6:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 6:00 p.m.

