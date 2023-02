UFC 249 ya tiene fecha | Fuente: ufc

A pesar de que las autoridades sanitarias y estatales aún no han levantado las normas vigentes para evitar que la pandemia del coronavirus siga expandiéndose en Estados Unidos, el presidente de la UFC, Dana White, está decidido que la próxima velada de las artes marciales mixtas sea el próximo 9 de mayo, en un lugar por determinar.

Y evento del 9 de mayo se llamará UFC 249. Así como lo lee. Tendrá el mismo nombre de la velada que se canceló y que se iba a realizar el pasado 18 de abril.

Dana White, presidente de la UFC, dijo que su empresa se convertirá en la primera organización deportiva en Estados Unidos en volver a un horario normal. Esto fue reforzado por Brett Okamoto de ESPN. El cadena de TV es el canal oficial que transmitirá la pelea.

"Chicos, noticias de última hora: el próximo evento de UFC tiene un nombre oficial. Según la organización, el 9 de mayo, en una ubicación TBA, es oficialmente ... UFC 249. Cuéntales a tus amigos ”, publicó Okamoto.

El próximo evento de pago de la UFC es el UFC 250, originalmente programado para el 9 de mayo en Río de Janeiro (Brasil).Esa velada ya no se llevará a cabo en Brasil, pero White dijo que esa fecha marcará el regreso a las actividades.White incluso aventuró que algunas de las peleas serán el combate por el título interino de peso ligero entre los estadounidenses Tony Ferguson y Justin Gaethje.También mencionó la pelea por el título de peso gallo entre Henry Cejudo y Dominick Cruz, quien ya confirmó públicamente la pelea, y un combate de peso pluma entre la brasileña Amanda Nuñes y la canadiense Felicia Spencer, que también aceptaron públicamente su participación.White no dio detalles específicos del lugar en donde tendrán lugar los combates, no dio a conocer su situación geográfica, pero señaló que se llama "Fight Island".

CARTELERA UFC 249

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Henry Cejudo vs. Dominick Cruz

Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik

Donald Cerrone vs. Anthony Pettis

Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Greg Hardy vs. Yorgan De Castro

Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Jacare Souza vs. Uriah Hall

Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Vicente Luque vs. Niko Price

Charles Rosa vs. Bryce Mitchell

Te sugerimos leer