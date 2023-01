Ferguson vs. Gaethje pelearán por el título interino de peso ligero | Fuente: UFC

Después que Khabib Nurmagomedov anunciara que no pelearía, debido a la pandemia del coronavirus, ante Tony Ferguson por el tìtulo de peso ligero en UFC 249, todos se imaginaron que nos quedaríamos sin acción; pero estábamos equivocados. El presidente de la empresa Dana White consiguió al toque al reemplazante del ruso: el elegido es Justin Gaethje.

La fecha programada inicialmente para la UFC 249 no se mueve. Se realizará el próximo 18 de abril y la pelea estelar será entre Tony Fergunson y Justin Gaethje. Será a cinco rounds y que será por el cinturón interino. El lugar del evento aún no se ha confirmado, pero trascendió que sería en el Tachi Palace Resort Casino en Lemoore (California), lugar que està dentro de una reserva india y no tiene regulación estatal.

Aunque el portal TMZ convenrsó con Dana White que indicó que tiene un proyecto de ir a una isla privada para que se realicen ahí las futuras peleas de UFC.

Palmarés

Tony Ferguson no sabe lo que es perder una pelea desde el 2013. En el 2017, ganó el cinturón interino. Su racha de victorias seguidas es de doce y en nueve de esas peleas ganó bono a lo mejor de la noche.

Justin Gaethje lleva tres victorias seguidas, todas por finalización y en todas ganó bono también.

La cartelera completa de UFC 249

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Jessica Andrade vs. Rose Namajunas

Vicente Luque vs. Niko Price

Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Francis Ngannou vs. Jair Rozenstruik

Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Greg Hardy vs. Yorgan De Castro

Alexander Hernández vs. Omar Morales

Marlon Vera vs. Ray Borg

Khama Worthy vs. Michael Johnson

Sijara Eubanks vs. Sarah Moras

Ryan Spann vs. Sam Alvey

Te sugerimos leer