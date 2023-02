Henry Cejudo venció a Dominick Cruz (R) durante UFC 24 en VyStar Veterans Memorial Arena | Fuente: AFP/ Getty Images | Fotógrafo: Douglas P. DeFelice

DATO Dana White, presidente de UFC, aseguró que el ganador de la pelea entre Tony Ferguson y Justin Gaethje se enfrentará a Khabib Nurmagomedov.

UFC 249 | Se despide por todo lo alto. Henry Cejudo venció por nocaut a Dominick Cruz y revalidó su título mundial por el peso gallo de UFC, pero el doble campeón tenía una sorpresa: anunció su retiro de las artes marciales mixtas. Sí, así como lo lee.

"Estoy feliz con mi carrera, he hecho mucho por el deporte, tengo 33 años y he dejado muchas cosas por hacer, por eso hoy me estoy retirando. Gracias", dijo Henry Cejudo tras recibir su cinturón que lo acredita como campeón.

El anuncio de su retiro fue una gran sorpresa porque está en la plenitud de su carrera.

La pelea. Faltaba dos segundos para que concluya el segundo asalto cuando Henry Cejudo conectó un rodillazo en el rostro de Dominick Cruz, lo derriba al piso y lo llena de golpes en la lona del octágono del Vystar Veterans Memorial Arena, en Jacksonville, (Florida), que no contó con la asistencia de público debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Henry Cejudo anunció su retiro de UFC | Fuente: UFC/ ESPN

Cartelera principal de la UFC 249

Llegó a UFC 249 para reemplazar a Khabib Nurmagomedov, pero se proclamó campeón interino del peso ligero. Justin Gaethje venció por nocaut a Tony Ferguson en el quinto y último asalto en el Vystar Veterans Memorial Arena, en Jacksonville (Florida).

Henry Cejudo anunció su retiro de UFC | Fuente: ESPN

Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik (peso pesado). Era una pelea de tres asaltos, de 5 minutos cada uno; pero no hizo falta esperar tanto tiempo. A los 20 segundos del primer round, Francis Ngannou se llevó la pelea por nocaut tras conectar una combinación de golpes contra Rozenstruik, que terminó en la lona.

Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar (peso pluma). La pelea terminó en el segundo asalto. El estadounidense Calvin Kattar ganó por nocaut tras derribar a Jeremy Stephens con un codazo. En la lona lo volvió a golpear y tirar otro codazo. Jeremy terminó con un corte en la frente.

Greg Hardy vs. Yorgan de Castro (peso pesado). Hardy presionó desde el primer asalto y tuvo su recompensa. Ganó la pelea por decisión unánime. Pese a que Yorgan de Castro logró conectar un par de patadas no logró convencer a los jueces.

Preliminares de UFC 249

Anthony Pettis vs. Donald Cerrone (peso welter): La última pelea de los preliminares. Ambos nos regalaron una gran actuaciòn, pero Anthony Pettis se llevó la pelea por decisión unánime. Los jueces le dieron dos asaltos contra uno de Cerrone, quien le metió una gran patada a su rival.

Cerrone tuvo un buen cierre de pelea ante Pettis, que finalmente se quedó con la victoria por decisión unánime | Fuente: ESPN/UFC

Aleksi Oleinik vs. Fabricio Werdum (Peso pesado). Lo dejaron todo en el octágono. De arranque Werdum se vio sorprendido por el ruso, que puntuó en los dos primeros asaltos. En el tercer y último Fabricio se recuperó, pero no alcanzó. Aleski Oleinik se llevó la victoria por decisión dividida.

Carla Esparza vs Michele Waterson (Peso Paja): La única pelea femenina de la velada de UFC 249 fue para Carla Esparza, quien en el primer asalto trajó abajo a su rival.Se le vio agresiva y conectando varios golpes. Eso le valió quedarse con la victoria por decisión dividida.

Carla Esparza (de negro) se quedó con al victoria por decisión dividida | Fuente: UFC en español

Vicente Luque vs. Nico Price (peso welter): Fue un pelea dura a lo largo de los tres asaltos. El brasileño se llevó la victoria por nocaut técnico. Price quedó con el ojo derecho lastimado producto de los golpes que le conectó Vicente Luque.

Vicente Luque ganó a Nico Price, quien terminó con el ojo lastimado. | Fuente: UFC/ESPN

Preliminares (UFC Fight Pass)

Brycec Mitchell vs. Charles Rosa (peso pluma). Aquí no hubo dudas. Mitchell fue superior en los tres rounds. Finalmente, derrotó a Rosa por decisión unánime.

Brycec Mitchell derrotó por decisión unánime a Charles Rosa | Fuente: UFC EN ESPAÑOL

Ryan Spann vs Sam Alvey ( peso semipesado). La pelea pareja, pero el estadounidense Spann superó, finalmente, por decisión dividida a Alvey.

Spann ganó por decisión dividida a Alvey | Fuente: ESPN

LA PREVIA UFC 249

Tras suspensión del evento por la COVID-19 en abril, la UFC está de regreso. Tony Ferguson vs. Justin Gaethje protagonizarán la pelea estelar de UFC 249 en Vystar Veterans Memorial Arena, en Jacksonville. En este encuentro se disputará el título mundial interino de peso ligero. No es el único atractivo de esta velada. Henry Cejudo, actual campeón, y Domminick Cruz, disputarán el cinturón en peso gallo. Aquí te damos a conocer la fecha, hora, canal y la cartelera completa del evento de artes marciales mixtas.

¿Cuándo y a qué hora se realizará UFC 249?

Después de recibir el visto bueno de las autoridades de Florida, la promotora que encabeza Dana White confirmó que UFC 249 se realizará este sábado 9 de mayo y constará de 12 combates. La transmisión estará a cargo de ESPN y FOX Action(Toda Latinoamerica), DAZN en España, Fighting Sports Nerwork (México), PPV (Estados Unidos por ESPN+).

La cartelera preliminar empieza a las 5:00 de la tarde (hora peruana). En tanto, la principal está programado para las 9:00 de la noche. Esta cartelera es pay-per-view y los fánaticos ya pueden comprar su pase.

El evento más esperado vuelve este sábado | Fuente: @UFC

CARTELERA COMPLETA DE UFC 249

Main Card

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Campeonato Interino del peso ligero

Henry Cejudo vs. Domminick Cruz: Título mundial de peso gallo

Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik: peso pesado

Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar: peso pluma

Greg Hardy vs. Yorgan de Castro: peso pesado

Preliminares

Anthony Pettis vs. Donald Cerrone: peso welter

Aleksi Oleinik vs. FAbricio werdum: Peso pesado

Carla Esparza vs. Michelle Waterson: peso paja

Vicente Luque vs. Niko Price: peso welter

Preliminares (UFC Fight Pass)

Brycec Mitchell vs. Charles Rosa: peso pluma

Ryan Spann vs Sam Alvey: peso semipesado.

*** El encuentro entre Uriah Hall vs. Ronaldo Souza no se dará la pelea por positivo a COVID-19 del brasileño

Horarios en el mundo: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Países Hora Perú 9:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Ecuador 9:00 p.m. Argentina 11:00 p.m. Chile 11:00 p.m. Brasil 11:00 p.m. Estados Unidos (Florida) 10:00 p.m. España (Domingo) 4:00 a m Francia (Domingo) 4:00 a.m.

