Llegó a UFC 249 para reemplazar a Khabib Nurmagomedov, pero se proclamó campeón interino del peso ligero. Justin Gaethje venció por nocaut a Tony Ferguson en el quinto y último asalto en el Vystar Veterans Memorial Arena, en Jacksonville (Florida).

La victoria de Gaethje fue trabajada desde el primer hasta el quinto asalto y cuando faltaba un poco más de un minuto para que concluya la pelea, Justin le metió un zurdazo a Cucuy que no solo le cortó la ceja, sino también lo sacó de carrera. Lo dejó sin reacción y sin cinturón.

Esta es la cuarta victoria consecutiva de Justin Gaethje, que le cortó la racha de 12 triunfos consecutivos a Tony Ferguson.

Al finalizar la pelea, Dana White se acercó a entregarle a Justin Gaethje el cinturón que lo acredita como campeón interino de peso ligero, pero no quiso aceptarlo "Yo quiero el verdadero", dijo.

Cartelera estelar de UFC 249

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje (Campeonato Interino del peso ligero): Justin Gaethje se quedó con el título interino de peso ligero de UFC tras vencer a Tony Ferguson.

Henry Cejudo vs. Domminick Cruz (Título mundial de peso gallo). Henry Cejudo se quedó con el título mundial de peso gallo al ganar por nocaut en el segundo asalto a Dominick Cruz.

Henry Cejudo revalidó su titulo de campeón de peso gallo y anunció su retiro de UFC.

"Estoy feliz con mi carrera, he hecho mucho por el deporte, tengo 33 años y he dejado muchas cosas por hacer, por eso hoy me estoy retirando. Gracias", dijo Cejudo.

Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik (peso pesado). Francis Ngannou mandó a dormir a Jairzinho Rozenstruik en el primer asalto. Ganó por nocaut y necesitó tan solo 20 segundos para llevarse la victoria.

Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar (peso pluma). Calvin Kattar se quedó con la victoria gracias a un nocaut en el segundo asalto. El estadounidense logró doblegar a su rival con un codazo, que logró tumbarlo a la lona. Ahí con golpes cruzado se terminó la pelea.

Greg Hardy vs. Yorgan de Castro (peso pesado). El combate fue a tres asaltos y la victoria, por decisión unánime, fue para Greg Hardy, pese a que Yorgan de Castro logró conectarle un par de patadas.

Preliminares de UFC 249

Anthony Pettis vs. Donald Cerrone (peso welter): La última pelea de los preliminares. Ambos nos regalaron una gran actuaciòn, pero Anthony Pettis se llevó la pelea por decisión unánime. Los jueces le dieron dos asaltos contra uno de Cerrone.

Aleksi Oleinik vs. Fabricio Werdum (Peso pesado): Lo dejaron todo en el octágono. De arranque Werdum se vio sorprendido por el ruso, que puntuó en los dos primeros asaltos. En el tercer y último Fabricio se recuperó, pero no alcanzó. Aleski Oleinik se llevó la victoria por decisión dividida.

Carla Esparza vs Michele Waterson (Peso Paja): La única pelea femenina de la velada de UFC 249 fue para Carla Esparza, quien en el primer asalto trajó abajo a su rival.Se le vio agresiva y conectando varios golpes. Eso le valió quedarse con la victoria por decisión dividida.

Vicente Luque vs. Nico Price (peso welter): Fue un pelea dura a lo largo de los tres asaltos. El brasileño se llevó la victoria por nocaut técnico. Price quedó con el ojo derecho lastimado producto de los golpes que le conectó Vicente.

Preliminares (UFC Fight Pass)

Brycec Mitchell vs. Charles Rosa (peso pluma). Aquí no hubo dudas. Mitchell fue superior en los tres rounds. Finalmente, derrotó a Rosa por decisión unánime.

Ryan Spann vs Sam Alvey ( peso semipesado). La pelea pareja, pero el estadounidense Spann superó, finalmente, por decisión dividida a Alvey.

UFC 249: LA PREVIA

Pese al inesperado positivo a COVID-19 de uno de los luchadores, UFC 249 se desarrollará sin ningún contratiempo este sábado, 9 de mayo, en el Vystar Veterans Memorial Arena, en Jacksonville (Florida). El evento contará con 11 peleas y en dos dos ellas está en disputa un título. Tony Ferguson vs. Justin Gaethje irán por el título interino de peso ligero. En tanto, Henry Cejudo vs. Domminick Cruz pelean por el cinturón en peso gallo.

La cartelera principal está programado para las 9:00 de la noche (hora peruana) y la transmisión por TV lo tendrás en la señal de ESPN y FOX Action(Toda Latinoamerica), DAZN en España, Fighting Sports Nerwork (México), PPV (Estados Unidos por ESPN+). Las preliminares del evento de artes marciales mixtas empieza a las 5:00 de la tarde (hora peruana). Así que no te puedes perder ningún detalle de este gran evento.

Este evento, que se celebrará en Jacksonville (Florida) y será transmitido por ESPN, será el primero del UFC (The Ultimate Fighting Championship) desde el 14 de marzo, después de varios intentos fallidos por reanudar sus peleas en medio de la pandemia.

La única pelea que no se dará en esta velada es el encuentro entre el brasileño Ronaldo Souza, quien se iba a enfrentar a Uriah Hall, pero el test, que se realizaron previo a las competencias, arrojó positivo a coronavirus. Por este motivo, este encuentro fue cancelado. El resto se mantiene en pie.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

El combate interino por el campeonato ligero entre los estadounidenses Tony Ferguson (25-3) y Justin Gaethje (21-2) es el plato principal de UFC 249. El primero no pierde un encuentro desde 2013. En tanto, el segundo ganó sus tres últimos encuentros. Será una atractiva pelea.

¿Así pagan las casas de apuestas en UFC 249?

Henry Cejudo vs. Dominick Cruz

El actual campeón de peso gallo Henry Cejudo (15-2) quiere revalidar su título ante Dominick Cruz (22-2). No te pierdas ningún detalle de UFC 249 a través de RPP.pe. Te llevaremos todos las incidencias, fotos, videos.

CARTELERA COMPLETA DE UFC 249

Main Card

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Campeonato Interino del peso ligero

Henry Cejudo vs. Domminick Cruz: Título mundial de peso gallo

Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik: peso pesado

Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar: peso pluma

Greg Hardy vs. Yorgan de Castro: peso pesado

Preliminares

Anthony Pettis vs. Donald Cerrone: peso welter

Aleksi Oleinik vs. FAbricio werdum: Peso pesado

Carla Esparza vs. Michelle Waterson: peso paja

Vicente Luque vs. Niko Price: peso welter

Preliminares (UFC Fight Pass)

Brycec Mitchell vs. Charles Rosa: peso pluma

Ryan Spann vs Sam Alvey: peso semipesado.

*** El encuentro entre Uriah Hall vs. Ronaldo Souza no se dará la pelea por positivo a COVID-19 del brasileño.

