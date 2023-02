Jorge Masvidal y Nate Díaz se enfrentaron en la pelea estelar del UFC 244. | Fuente: Prensa UFC

El UFC 244 no terminó como muchos querían. En la pelea estelar de la velada desarrollada en el Madison Square Garden, Jorge Masvidal derrotó a Nate Díaz por knock-out técnico al término del tercer round. Sin embargo, el árbitro tomó esta determinación no por un knock-out dado propiamente por el peleador nacido en Miami, sino porque el árbitro creyó conveniente que su oponente no continúe.

En la primera ronda, Jorge Masvidal le hizo corte a Nate Díaz cerca a su ceja derecha tras propinarle un puñete en esa zona. No obstante, con el transcurrir de la pelea, esta herida se fue abriendo producto de los constantes golpes que seguía recibiendo y, al final del tercer round, el médico aseguró que lo más apropiado era que no siguiera.

Ahora, el próximo evento de la UFC será el Fight Night 163 que se desarrollará en el CSKA Arena de Moscú. La contienda más importante de esta velada el siguiente 9 de noviembre será la que tendrán el estadounidense Calvin Kattar y el ruso Zabit Magomedsharipov.

UFC 244, resultados de la cartelera principal:

-Kevin Lee venció a Gregor Gillespie por knock-out a los 2:47 del primer round en peso ligero.

-Derrick Lewis derrotó a Blagoy Ivanov por decisión dividida (30-27, 28-29 y 29-28) en peso pesado.

-Stephen Thompson venció a Vicente Luque por decisión unánime (30-26, 30-26 y 29-27) en peso welter.

-Darren Till derrotó a Kelvin Gastelum por decisión dividida (27-30, 29-28 y 30-27) en peso mediano.

-Jorge Masvidal venció a Nate Díaz por knock-out técnico a los 5:00 del tercer round en peso welter.

UFC 244, resultados de la cartelera preliminar:

-Hakeem Dawodu derrotó a Julio Arce por decisión dividida (29-28, 28-28 y 29-28) en peso pluma.

-Lyman Good venció a Chance Rencountre por knock-out técnico a los 2:03 del tercer round en peso welter.

-Katlyn Chookagian derrotó a Jennifer Maia por decisión unánime (29-28, 29-28 y 29-28) en peso acordado (127.2 lbs).

-Jairzinho Rozenstruik venció a Andrei Arlovski por knock-out a los 0:29 del primer round en peso pesado.

-Edmen Shahbazyan derrotó a Brad Tavares por knock-out a los 2:27 del primer round en peso mediano.

-Shane Burgos venció a Makwan Amirkhani por knock-out técnico a los 4:32 del tercer round en peso pluma.

-Corey Anderson derrotó a Johnny Walker por knock-out técnico a los 2:07 del primer round en peso semipesado.

Nate Díaz vs. Jorge Masvidal chocarán en la contienda más importante del UFC 244 que se realizará en el Madison Square Garden. Este velada se desarrollará este sábado 2 de noviembre y será televisada por la señal de Fox Action. La cartelera preliminar comenzará a las 7:00 de la noche (hora peruana), mientras que la principal a las 9:00 de la noche.

Por un lado, Nate Díaz volverá a pelear después de tres meses tras haber derrotado a Anthony Pettis en agosto del presente año por decisión unánime. El peleador californiano, uno de los más queridos por la afición de UFC, estuvo cerca de no participar en esta velada al estar en problemas con la USADA, pero estos fueron resueltos para su buena suerte.

Mientras tanto, Jorge Masvidal llega a este combate tras protagonizar el knock-out más rápido de la historia de UFC contra Ben Askren en el Fight Night 147 del último marzo. Ahora, el luchador nacido en Miami irá en busca de su tercer triunfo consecutivo contra Nate Díaz.

UFC 244, cartelera principal:

Categoría Luchador 1 vs. Luchador 2 Peso welter Nate Díaz vs. Jorge Masvidal Peso mediano Kelvin Gastelum vs. Darren Till Peso welter Stephen Thompson vs. Vicente Luque Peso pesado Derrick Lewis vs. Blagoy Ivanov Peso ligero Kevin Lee vs. Gregor Gillespie

UFC 244, cartelera preliminar:

Categoría Luchador 1 vs. Luchador 2 Peso semipesado Corey Anderson vs. Johnny Walker Peso pluma Shane Burgos vs. Makwan Amirkhani Peso mediano Brad Tavares vs. Edmen Shahbazyan Peso pesado Andrei Arlovski vs. Jairzinho Rozenstruik Peso acordado (127.2 lbs) Katlyn Chookagian vs. Jennifer Maia Peso welter Lyman Good vs. Chance Rencountre Peso pluma Julio Arce vs. Hakeem Dawodu

