Conor McGregor y Dustin Poirier se enfrentan en el UFC 257. | Fuente: @thenotoriusmma

'The Notorious' vuelve a un ring luego de dos años de inactividad profesional. Este sábado 23 de enero, Conor McGregor se enfrentará a Dustin Poirier en el pelear estelar del esperado UFC 257 en el Etihad Arena de Abu Dhabi. El peleador irlandés quiere volver a la victoria tras ganarle a Donald Cerrone en 2020.

Conor McGregor es un personaje dentro y fuera del octágono. Le gusta llamar la atención y así lo mostró a su llegada al UFC Fight Island en Abu Dhabi, plaza en donde se llevará a cabo el UFC 257 frente al peleador estadounidense Dustin Poirier.

Sucede que McGregor llegó al Fight Island en un lujoso yate, el cual tiene un imponente tamaño. Previo a la estelar contra Poirier -la segunda vez que pelea contra él-, se volvió viral en cuestión de minutos al revelarse fotos del tremendo vehículo que lo transportó.

McGregor vs. Poirier por el UFC 257

Conor McGregor se concentra para lo que será el UFC 257. | Fuente: @thenotoriusmma

El yate del irlandés es un Prestige 750 y está valorizado en 4 millones de dólares. Según medios del Viejo Continente, el peleador lo habría adquiridor luego de su rivalidad con Khabib para irse de vacaciones con su esposa Dee Devlin y dos hijos.

A su llegada a UFC Island en Abu Dhabi, Conor McGregor fue recibido por una decena de periodistas, quienes lo esperaban para las fotos y videos respectivos. "¡Bienvenido, Notorious!", es lo que se pueda escuchar en imágenes que la misma compañía de Dana White publico vía redes sociales.

La cartelera principal de esta esperada pelea la completan Dan Hooker vs. Michael Chandler, Jessica Eye vs. Joanne Calderwood, Matt Frevola vs. Ottman Azaitar y Marina Rodríguez vs. Amanda Ribas.

Conor McGregor quiere volver a la victoria ante Poirier. | Fuente: @thenotoriusmma

Este es el lujoso yate que se compró Conor McGregor. | Fuente: @thenotoriusmma

¿Donde ver el McGregor vs. Poirier por UFC 257?

Aquí no te pierdas todos los detalles esta pelea en el Etihad Arena, ubicado en el Fight Island de Abu Dhabi.

