DATO Es la primera vez que a Conor McGregor pierde una pelea por KO y ocurrió en su pelea número 27.

Sorpresa. Conor McGregor vs. Dustin Poirier: el peleador estadounidense derrotó este sábado a su par irlandés en la pelea estelar del UFC 257 que se llevó a cabo en el Etihad Arena del Fight Island, ubicado en Abu Dhabi. 'The Diamond' se llevó la lucha con un tremendo TKO que dejó sin opciones a 'The Notorious'.

El europeo Conor McGregor se mostró confiado no solo al momento de llegar al octágono del UFC 257 para verse las caras nuevamente frente a Dustin Poirier, sino también en el primer round porque dominó a placer. Con buena combinación de golpes, el nacido en tierras norteamericanas lo sufriría.

No obstante, todo cambiaría cuando corrieron los segundos del segundo round. Si bien McGregor aplicó golpes a punta de patadas, Poirier empezó a sorprender poco a poco y puso al irlandés contra la reja. Así, lo empezó a golpear de manera muy efectiva con derecha e izquierda.

Es así que uno de los golpes del 'Diamante' conectó de lleno en el rostro del excampeón mundial de la UFC. Este último cayó al suelo y, desde allí, el estadounidense vio que la victoria estaba cada vez más cerca. Al final, golpeó a placer y el juez tuvo que intervenir al ver tremendo TKO. 'The Notorious' se quedaría con las manos vacías.

El TKO de Dustin Poirier a Conor McGregor

Resultados de la cartelera principal de UFC 257:

McGregor vs. Poirier: el 'Diamante' venció a 'The Notorious' con un contundente KO en el segunda round. El irlandés se vio sorprendido ya que dominó gran parte de la pelea estelar del UFC 257.

Dan Hooker vs. Michael Chandler: ¡Tremendo! El estadounidense tan solo necesitó de un round para vencer a Hooker. Con una seguidilla de golpes, lo mandó al suelo del octágono y el juez tuvo que intervenir para detener la pelea.

Jessica Eye vs. Joanne Calderwood (peso mosca): tras una intensa pelea, la luchadora escocesa se llevó la victoria por decisión unánime sobre su contrincante, nacida en Estados Unidos.

Andrew Sánchez vs. Makhmund Muradov (peso mediano): Fue batalla apretada, pero en el tercer asalto Muradov se llevó la victoria por la vía del nocaut. Le metió un potente derechazo a Sánchez, lo hizo tambalear, lo golpeó con la rodilla en el mentón y lo terminó con golpes en el rostro.

Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas (Peso paja): La victoria de Marina Rodríguez llegó por la vía del nocaut. Castigó a su rival con un potente golpe en el rostro en el segundo asalto. (0.54)

Resultados de las preliminares de UFC 257

Arman Tsarukyan vs. Matt Frevola (peso ligero): El ruso-armenio Tsarukyan se quedó con la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron 30-26, 30-27 y 30-27.

Brad Tavares vs. Antonio Carlos Jr. (peso mediano): Sin discusión, el estadounidense Brad Tavares se llevó la victoria por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces: 29-28, 30-27 y 30-27.

Julianna Peña vs. Sara McMann (Peso gallo): La venezolana Julianna Peña se llevó la victoria por la vía de la sumisión. Al tercer asalto (3.39) hizo estrangulación (mataleón)

Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio (peso semipesado): La victoria fue la Prachnio por decisión unánime. Los jueces le dieron un triple 28-29.

Resultados de las primeras preliminares de UFC 257

Nik Lentz vs. Movsar Evloev (peso acordado): El ruso Evloev se llevó la victoria por decisión dividida. Los jueces le dieron 28-29, 29-28 y 28-29.

Amir Albazi vs. Zhalgas Zhumagulov (peso mosca): El iraquí venció por decisión unánime a Zhumagulov. Las tarjetas de los jueces fue un triple 29-28.

El regreso de 'The Notorious' a la jaula ha generado gran expectiva y razones de sobra hay. La superestrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor (22-4-0) completará su tercer regreso a la competición ante el estadounidense Dustin Poirier (26-6-0).

La carrera del peso ligero McGregor (32 años) se ha convertido en un eterno retorno. Seis meses después de haber anunciado una nueva retirada regresará a la jaula para recuperar su estatus de figura de proa de la UFC y recibir un bonito cheque de cinco millones de dólares (4,1 millones de euros).

Esta suma aumentará con los ingresos del 'pay per view' televisivo.

En su anterior regreso a la UFC, McGregor, se fue con una victoria en 40 segundos frente al estadounidense Donald Cerrone en enero de 2020, pero ahora no ha elegido el camino más fácil.

Es cierto que batió a Poirier, también de 32 años, en 2014 por KO en el primer round, pero el estadounidense ha ganado cinco combates desde noviembre de 2017, sufriendo una sola derrota, contra Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier ¿Quién es favorito de la casa de apuestas?

Casa de apuesta Poirier MCGregor Doradobet 3.45 1.32 Inkabet 3.50 1.30 Betsson 3.65 1.33 Te apuesto 3.05 1.27 Betsafe 3.65 1.33 Apuesta Total 3.45 1.31

No es confirmado, pero todos están ilusionados que MCGregor gane y tenga una revencha con Khabib Nurmagomedov, como también de un posible regreso al boxeo para enfrentar a la estrella filipina Manny Pacquiao.

En tanto, “The Diamond” viene de derrotar de manera unánime a Dan Hooker en una batalla a cinco asaltos.

Dentro de la cartelera también destacan los enfrentamientos coestelares por la categoría de peso Ligero, entre el neozelandés Dan Hooker (20-9-0), y el estadounidense Michael Chandler (21-5-0), además del duelo de la división de peso Mosca femenino, entre la estadounidense Jessica Eye (15-8-0) y la escocesa Joanne Calderwood (14-5-0).

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: horarios en el mundo

País Pre Preliminares Preliminares Estelar Perú 6:15 p.m. 8:00 p.m. 10:00 p.m. Colombia 6:15 p.m 8:00 p.m. 10:00 p.m. Ecuador 6:15 p.m 8:00 p.m. 10:00 p.m. Chile 8:15 p.m. 10:00 p.m. 00:00 a.m Argentina 8:15 p.m. 10:00 p.m. 00:00 a.m México 5:15 p.m. 7:00 p.m. 9:00 p.m. EE.UU.(EDT) 6:15 p.m. 8:00 p.m. 10:00 p.m. EE.UU. (PDT) 3:30 p.m. 5:00 p.m. 7:00 p.m. España (dom) 00:15 a.m. 2:00 a.m. 4:00 a.m.

Cartelera principal de UFC 257

Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Dan Hooker vs. Michael Chandler

Jessica Eye vs. Joanne Calderwood

Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Marina Rodríguez vs. Amanda Ribas

Cartelera preliminar de UFC 257

Arman Tsarukyan vs. Nasrat Haqparast

Brad Tavares vs. Antonio Carlos Junior

Julianna Peña vs. Sara McMann

Khalil Rountree Jr. vs Marcin Prachnio

Primeras preliminares de UTC 257

Andrew Sánchez vs Makhmud Muradov

Nik Lentz vs. Movsar Evloev

Amir Albazi vs. Zhalgas Zhumagulov

