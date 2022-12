María Paula Buzaglo está preparada para dejar el nombre del Perú en alto en Combate Américas | Fuente: Combate Américas

"Les prometo que voy a dar una guerra, mi bandera en casa se tiene que respetar y va a ser una muy buena pelea y espero que todos estén apoyándome y a todos los que pelearán esa noche". Estas palabras pertenecen a la peruana María Paula Buzaglo, quien peleará ante la mexicana Alitzel Mariscal en el evento Combate Américas, del próximo 31 de mayo, en el Manuel Bonilla de Miraflores.

Esta será la segunda presentación de la peruana María Paula Buzaglo en Combate Américas y será especial no solo porque se realizará en Perú, sino también porque se está considerando a mujeres en la cartelera estelar.

Para María Paula Buzaglo, de 19 años, sobresalir en Artes Marciales Mixtas no ha sido fácil. Ella sufrió discriminación por el hcho de ser mujer, tal como contó a Infobae México. Esto le ocurrió cuando se fue a entrenar a Californía.

"Siempre me ha apoyado la gente a mi alrededor, y los que no me han apoyado es gente que no me importa, como cuando llegué al gimnasio en California no me aceptaron por ser mujer, pero recién pude ser aceptada cuando me vieron entrenar", recordó en una entrevista a Infobae México.

María Paula Buzaglo peleará con Alitzel Mariscal en la categoría de peso paja (52kg)

María Paula Buzaglo | Fuente: Combate Américas